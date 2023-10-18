Байден доручив зібрати інформацію про ракетний удар по шпиталю в Газі

США збирають інформацію про ракетну атаку по лікарні в Газі.
Реакція США на ракетний удар по шпиталю в Газі
Президент США Джо Байден доручив своїй команді зібрати інформацію про ракетний удар по лікарні в Газі.
Байден зазначив, що США "однозначно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту".
До слова, Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей.
Президент США Джо Байден відклав візит до Йорданії, де мав зустрітися з королем цієї країни, главою Палестинської автономії та лідером Єгипту.
Що відомо удар по лікарні в Секторі Гази
Ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.
МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли "Ісламський джихад" запустив ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.
Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.
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