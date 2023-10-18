Байден доручив зібрати інформацію про ракетний удар по шпиталю в Газі
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Байден доручив зібрати інформацію про ракетний удар по шпиталю в Газі

Джо Байден
Джерело:  Джо Байден

США збирають інформацію про ракетну атаку по лікарні в Газі.

Реакція США на ракетний удар по шпиталю в Газі

Президент США Джо Байден доручив своїй команді зібрати інформацію про ракетний удар по лікарні в Газі.

Я обурений і глибоко засмучений вибухом у лікарні Аль-Ахлі в Газі та жахливими людськими жертвами. Одразу після того, як я почув цю новину, я поговорив з королем Йорданії Абдаллою II і прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху і доручив моїй команді національної безпеки продовжувати збирати інформацію про те, що саме сталося, – написав Байден.

Байден зазначив, що США "однозначно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту".

До слова, Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей.

Президент США Джо Байден відклав візит до Йорданії, де мав зустрітися з королем цієї країни, главою Палестинської автономії та лідером Єгипту.

Що відомо удар по лікарні в Секторі Гази

Ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.

МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли "Ісламський джихад" запустив ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.

Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.

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