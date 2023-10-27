Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в Секторе Газа

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к «немедленному, длительному и устойчивому гуманитарному перемирию» между израильскими силами и боевиками ХАМАС в Газе.

ООН приняла резолюцию по Израилю и Газе

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 120 голосами, 14 против и 45 воздержались.

Украина воздержалась от голосования, а Израиль и США проголосовали против резолюции.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV — UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023

Это первый официальный ответ ООН на боевые действия после терактов ХАМАС 7 октября. Совет Безопасности четырежды не смог достичь консенсуса по поводу каких-либо действий.

Резолюция не содержит конкретного упоминания о ХАМАСе.

Документ призывает к «немедленному, длительному и длительному гуманитарному перемирию» и требует со всех сторон соблюдать международное гуманитарное право и «непрерывное, достаточное и беспрепятственное» поставки основных товаров и услуг в сектор Газа.

Он также призывает к «немедленному и безусловному освобождению» всех находящихся в плену гражданских лиц, а также обеспечению их безопасности, благополучия и гуманного обращения в соответствии с международным правом.

В то же время, в ООН отвергли поправку США и Канады об осуждении ХАМАС.