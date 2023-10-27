Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в Секторе Газа

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к «немедленному, длительному и устойчивому гуманитарному перемирию» между израильскими силами и боевиками ХАМАС в Газе.
ООН приняла резолюцию по Израилю и Газе
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 120 голосами, 14 против и 45 воздержались.
Украина воздержалась от голосования, а Израиль и США проголосовали против резолюции.
Это первый официальный ответ ООН на боевые действия после терактов ХАМАС 7 октября. Совет Безопасности четырежды не смог достичь консенсуса по поводу каких-либо действий.
Резолюция не содержит конкретного упоминания о ХАМАСе.
Документ призывает к «немедленному, длительному и длительному гуманитарному перемирию» и требует со всех сторон соблюдать международное гуманитарное право и «непрерывное, достаточное и беспрепятственное» поставки основных товаров и услуг в сектор Газа.
Он также призывает к «немедленному и безусловному освобождению» всех находящихся в плену гражданских лиц, а также обеспечению их безопасности, благополучия и гуманного обращения в соответствии с международным правом.
В то же время, в ООН отвергли поправку США и Канады об осуждении ХАМАС.
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