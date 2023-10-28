Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАСа

ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя так называемой авиационной группы ХАМАС Иссам Абу Рукбе во время ночного авиаудара. Также авиаударом уничтожен военно-морской командир Ратеб Абу Сахибан.
Израиль ликвидирует командиров ХАМАСа
Израильские военные говорят, что Абу Рукбе отвечал за управление дронами, беспилотными летательными аппаратами, парапланами, системами обнаружения из воздуха и противовоздушной обороной террористической группы.
Утверждается, что он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении нападения ХАМАС 7 октября.
Он руководил террористами, проникших на юг Израиля на парапланах, а также в атаками беспилотников на наблюдательные посты Армии обороны Израиля.
Позже ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного главаря ХАМАСа - Ратеба Абу Сахибана, который был военно-морским командиром.
ЦАХАЛ говорит, что Абу Сахибан спланировал и руководил попыткой проникновения ХАМАС через море 24 октября, которой помешали израильские ВМС.
Военные опубликовали кадры, на которых виден ночной удар.
Что происходит в Газе
Вечером 27 октября Израиль приступил к расширенной наземной операции в Газе.
Там сообщают о массированных бомбардировках, сбоях работы Интернета и телефонной связи.
Напомним, что война вспыхнула после атаки ХАМАС 7 октября, во время которой около 2500 террористов ворвались в Израиль из сектора Газа, убив около 1400 человек и захватив более 230 заложников всех возрастов.
Подавляющее большинство погибших были гражданскими, включая младенцев, детей и пожилых людей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-