Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАСа
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАСа

Газа
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Источник:  The Times of Israel

ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя так называемой авиационной группы ХАМАС Иссам Абу Рукбе во время ночного авиаудара. Также авиаударом уничтожен военно-морской командир Ратеб Абу Сахибан.

Израиль ликвидирует командиров ХАМАСа

Израильские военные говорят, что Абу Рукбе отвечал за управление дронами, беспилотными летательными аппаратами, парапланами, системами обнаружения из воздуха и противовоздушной обороной террористической группы.

Утверждается, что он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении нападения ХАМАС 7 октября.

Он руководил террористами, проникших на юг Израиля на парапланах, а также в атаками беспилотников на наблюдательные посты Армии обороны Израиля.

Позже ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного главаря ХАМАСа - Ратеба Абу Сахибана, который был военно-морским командиром.

ЦАХАЛ говорит, что Абу Сахибан спланировал и руководил попыткой проникновения ХАМАС через море 24 октября, которой помешали израильские ВМС.

Военные опубликовали кадры, на которых виден ночной удар.

Что происходит в Газе

Вечером 27 октября Израиль приступил к расширенной наземной операции в Газе.

Там сообщают о массированных бомбардировках, сбоях работы Интернета и телефонной связи.

Напомним, что война вспыхнула после атаки ХАМАС 7 октября, во время которой около 2500 террористов ворвались в Израиль из сектора Газа, убив около 1400 человек и захватив более 230 заложников всех возрастов.

Подавляющее большинство погибших были гражданскими, включая младенцев, детей и пожилых людей.

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