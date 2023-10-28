Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАСа

ЦАХАЛ заявил о ликвидации руководителя так называемой авиационной группы ХАМАС Иссам Абу Рукбе во время ночного авиаудара. Также авиаударом уничтожен военно-морской командир Ратеб Абу Сахибан.

Израиль ликвидирует командиров ХАМАСа

Израильские военные говорят, что Абу Рукбе отвечал за управление дронами, беспилотными летательными аппаратами, парапланами, системами обнаружения из воздуха и противовоздушной обороной террористической группы.

Утверждается, что он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении нападения ХАМАС 7 октября.

Он руководил террористами, проникших на юг Израиля на парапланах, а также в атаками беспилотников на наблюдательные посты Армии обороны Израиля.

IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Позже ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного главаря ХАМАСа - Ратеба Абу Сахибана, который был военно-морским командиром.

ЦАХАЛ говорит, что Абу Сахибан спланировал и руководил попыткой проникновения ХАМАС через море 24 октября, которой помешали израильские ВМС.

Военные опубликовали кадры, на которых виден ночной удар.

IDF says it has eliminated the commander of Hamas's naval forces of the Gaza City Brigade, Rateb Abu Sahiban, in an overnight airstrike. pic.twitter.com/1c2yA1xr5i — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Что происходит в Газе

Вечером 27 октября Израиль приступил к расширенной наземной операции в Газе.

Там сообщают о массированных бомбардировках, сбоях работы Интернета и телефонной связи.

Напомним, что война вспыхнула после атаки ХАМАС 7 октября, во время которой около 2500 террористов ворвались в Израиль из сектора Газа, убив около 1400 человек и захватив более 230 заложников всех возрастов.

Подавляющее большинство погибших были гражданскими, включая младенцев, детей и пожилых людей.