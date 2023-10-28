Силы обороны Израиля пересекли границу и ведут бои в Газе — NYT

Часть израильских войск ведет боевые действия внутри Газы. Однако неизвестно, являются ли эти действия началом полномасштабной наземной операции Израиля.

Израильские танки уже в Газе

Майор ЦАХАЛа заявил, что израильские войска и танки вошли на территорию Сектора Газа и находятся там со вчерашнего дня.

Об этом сообщает The New York Times.

Военный представитель Нир Динар заявил, что часть израильских войск ведет боевые действия внутри Газы, но он отказался сообщить, были ли эти действия началом полномасштабной наземной операции, которую Израиль планировал начать в последние недели.

По его словам, в течение двух дней израильские силы и танки совершали небольшие вылазки в Газу.

Наши войска и танки находятся внутри Газы – они стреляют и они работают. Но наши войска и танки были и внутри Газы вчера, – сказал майор Динар. Поделиться

Второй военный чиновник контр-адмирал Даниэль Хагари заявил журналистам ранее в пятницу, что израильские сухопутные войска "расширяют" свою активность в секторе Газа, не предоставив подробностей. Адмирал Хагари также заявил, что военные самолеты наносили удары по подземной "террористической инфраструктуре".

Позже два американских неназванных источника в Белом доме сообщили, что удары Израиля по Газе выглядят как начало наземного наступления, но подчеркивают, что масштаб операции еще не ясен.

Наземная операция Израиля против ХАМАС

Вечером 27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности в Газе. ЦАХАЛ начал наносить удары по Газе.

Позже выяснилось, что Израиль решил атаковать Газу из-за отказа ХАМАС отпустить всех заложников. Переговоры с боевиками зашли в тупик.

Напомним, ранее стало известно, что ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе.