"Маленькая Газа". Бойцы ЦАХАЛ готовятся к уличным боям против ХАМАС в копии города

"Маленькая Газа" находится на базе в пустыне Негев, там военные тренируются бороться с вооруженными террористами на узких улицах. Также в тренировках задействованы переодетые в боевиков ХАМАС солдаты израильской армии.
ЦАХАЛ построил "Маленькую Газу"
Силы обороны Израюля построили уменьшенную копию палестинского поселения, которую назвали "маленькая Газа" – в ней ЦАХАЛ готовится к уличным боям
Об этом пишет WSJ.
"Маленькая Газа" находится на базе в пустыне Негев, там военные тренируются бороться с вооруженными террористами на узких улицах. Кроме того, в тренировках задействованы переодетые в боевиков ХАМАС солдаты.
Отмечается, что Израиль согласился по просьбе США отложить ожидаемое наземное вторжение в Газу, чтобы Пентагон мог разместить противовоздушную оборону в регионе для защиты американских войск.
Отмечается также, что бойцы ХАМАС разработали сложную сеть тоннелей, известную как "Метро Газы". Ее размеры примерно 40 км в длину и 11 в ширину. Некоторые тоннели находятся на глубине более 60 метров под землей, чтобы выдержать бомбардировку сверху – они предназначены для размещения боевиков в течение нескольких дней или недель.
Военные чиновники считают, что нейтрализовать возможности ХАМАСа без физического вхождения в Газу невозможно. По их словам, склады оружия и оборудования скрыты вокруг сектора или в подземных тоннелях.
Ночью 26 октября армия обороны Израиля провела так называемый целенаправленный рейд в северной части Газы. ЦАХАЛ ударил по военным целям и инфраструктуре террористов ХАМАС.
Израиль продолжает подготовку к наземной операции в Газе
Израиль планирует подготовку к операции в Газе.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 октября.
Он отметил, что подготовка к вводу войск в Газу продолжается, а Армия обороны Израиля уже уничтожила тысячи террористов.
При этом он отказался раскрывать детали планов Израиля о наземной операции, поскольку они должны быть неизвестны общественности.
Глава израильского правительства также рассказал, что в стране объявят национальный день траура в память о погибших в результате действий ХАМАС.
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