"Маленькая Газа". Бойцы ЦАХАЛ готовятся к уличным боям против ХАМАС в копии города

"Маленькая Газа" находится на базе в пустыне Негев, там военные тренируются бороться с вооруженными террористами на узких улицах. Также в тренировках задействованы переодетые в боевиков ХАМАС солдаты израильской армии.

ЦАХАЛ построил "Маленькую Газу"

Силы обороны Израюля построили уменьшенную копию палестинского поселения, которую назвали "маленькая Газа" – в ней ЦАХАЛ готовится к уличным боям

Об этом пишет WSJ.

"Маленькая Газа" находится на базе в пустыне Негев, там военные тренируются бороться с вооруженными террористами на узких улицах. Кроме того, в тренировках задействованы переодетые в боевиков ХАМАС солдаты.

Отмечается, что Израиль согласился по просьбе США отложить ожидаемое наземное вторжение в Газу, чтобы Пентагон мог разместить противовоздушную оборону в регионе для защиты американских войск.

"Маленькая Газа" была построена в 2006 году и официально известна как "Городской учебный центр". Она насчитывает 600 построек и предназначена для подготовки израильских солдат к борьбе с врагами в подземных переходах, мечетях и на рынках. Армия обороны Израиля также имеет аналогичную базу на севере, имитирующую ливанский город, – говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается также, что бойцы ХАМАС разработали сложную сеть тоннелей, известную как "Метро Газы". Ее размеры примерно 40 км в длину и 11 в ширину. Некоторые тоннели находятся на глубине более 60 метров под землей, чтобы выдержать бомбардировку сверху – они предназначены для размещения боевиков в течение нескольких дней или недель.

Военные чиновники считают, что нейтрализовать возможности ХАМАСа без физического вхождения в Газу невозможно. По их словам, склады оружия и оборудования скрыты вокруг сектора или в подземных тоннелях.

Ночью 26 октября армия обороны Израиля провела так называемый целенаправленный рейд в северной части Газы. ЦАХАЛ ударил по военным целям и инфраструктуре террористов ХАМАС.

Израиль продолжает подготовку к наземной операции в Газе

Израиль планирует подготовку к операции в Газе.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 октября.

Он отметил, что подготовка к вводу войск в Газу продолжается, а Армия обороны Израиля уже уничтожила тысячи террористов.

Все боевики ХАМАС обречены, – подчеркнул премьер. Поделиться

При этом он отказался раскрывать детали планов Израиля о наземной операции, поскольку они должны быть неизвестны общественности.

Я хочу внести ясность: сроки проведения операции ЦАХАЛа единогласно определяются руководящим войной кабинетом вместе с начальником Генерального штаба. Мы работаем для того, чтобы обеспечить лучшие оптимальные условия для проведения следующих операций, – добавил Нетаньяху. Поделиться

Глава израильского правительства также рассказал, что в стране объявят национальный день траура в память о погибших в результате действий ХАМАС.