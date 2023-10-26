"Маленька Газа". Бійці ЦАХАЛ готуються до вуличних боїв проти ХАМАС у копії міста

"Маленька Газа" знаходиться на базі в пустелі Негев, там військові тренуються для боротьби з озброєними терористами на вузьких вулицях. Також у тренуваннях задіяні переодягнені у бойовиків ХАМАС солдати ізраїльської армії.

ЦАХАЛ побудував “Маленьку Газу”

Сили оборони Ізраюлю побудували зменшену копію палестинського поселення, яку назвали "маленька Газа" – у ній ЦАХАЛ готується до вуличних боїв

Про це пише WSJ.

"Маленька Газа" знаходиться на базі в пустелі Негев, там військові тренуються для боротьби з озброєними терористами на вузьких вулицях. Окрім того, у тренуваннях задіяні переодягнені у бойовиків ХАМАС солдати.

Зазначається, що наразі Ізраїль погодився на прохання США відкласти очікуване наземне вторгнення в Газу, щоб Пентагон міг розмістити протиповітряну оборону в регіоні для захисту американських військ.

"Маленька Газа", була побудована у 2006 році і офіційно відома як "Міський навчальний центр". Вона налічує 600 споруд та призначена для підготовки ізраїльських солдат до боротьби з ворогами в підземних переходах, мечетях і на ринках. Армія оборони Ізраїлю також має аналогічну базу на півночі, яка імітує ліванське місто, – йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається також, що бійці ХАМАСу розробили складну мережу тунелів, відому як "Метро Гази". Її розміри приблизно 40 км у довжину та 11 у ширину. Деякі тунелі знаходяться на глибині понад 60 метрів під землею, щоб витримати бомбардування згори – вони призначені для розміщення бойовиків протягом кількох днів чи навіть тижнів.

Військові чиновники вважають, що нейтралізувати можливості ХАМАС без фізичного входження в Газу неможливо. За їхніми словами, склади зброї та обладнання сховані навколо сектору або в підземних тунелях.

Вночі 26 жовтня армія оборони Ізраїлю здійснила так званий цілеспрямований рейд у північній частині Гази. ЦАХАЛ вдарив по військових цілях та інфраструктурі терористів ХАМАС.

Ізраїль продовжує підготовку до наземної операції у Газі

Ізраїль планує підготовку до операції у Газі.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 25 жовтня.

Він зазначив, що підготовка до введення військ у Газу продовжується, а Армія оборони Ізраїлю вже знищила тисячі терористів.

Всі бойовики ХАМАСу приречені, – наголосив прем'єр. Поширити

При цьому він відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути невідомими громадськості.

Я хочу внести ясність: терміни проведення операції ЦАХАЛу одноголосно визначаються кабінетом, який керує війною, разом з начальником Генерального штабу. Ми працюємо для того, щоб забезпечити найкращі оптимальні умови для проведення наступних операцій, – додав Нетаньяху. Поширити

Глава ізраїльського уряду також розповів, що в країні оголосять національний день жалоби на згадку про загиблих внаслідок дій ХАМАС.