Танки та піхота ЦАХАЛУ зайшли на територію Гази — відео

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі 26 жовтня здійснила "цілеспрямований рейд" у північній частині Смуги Гази за участю піхоти й танків.

ЦАХАЛ показав відео рейду у Секторі Газа

Повідомляється, що війська завдали ударів по численних терористах, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет.

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

ЦАХАЛ заявляє, що цей рейд є частиною підготовки прикордонної зони до "наступних етапів війни", маючи на увазі повномасштабний наземний наступ.

Операції проводились під керівництвом бригади "Гіваті".

Під час проведення рейду ізраїльські солдати виявили та завдали ударів по бойовиках, а також "терористичній інфраструктурі та пусковим установкам протитанкових ракет". Крім того, додали в ЦАХАЛ, військові "підготували поле бою".

Після закінчення рейду ізраїльські солдати покинули цей район Сектору Газа.

Ізраїль повідомив, коли може закінчитися війна з ХАМАС

Наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться, повідомив міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться.Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це, – заявив речник армії. Поширити

Підполковник Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, попри багатоденні розмови про це, натомість заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС".

Він також додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік... відповідно до власної моралі".

Він також відповів на питання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".