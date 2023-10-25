Байден заперечив прохання до Ізраїля відкласти наземну операцію у Газі

Президент США Джо Байден заперечив інформацію про прохання до Ізраїля відкласти проведення наземної операції на території сектора Газа проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Що відомо про позицію США щодо військової операції Ізраїля у Газі

За словами Байдена, у розмові із прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху він сказав йому, що якщо є можливість щодо звільнення заручників до проведення військової операції, її слід використати.

Однак журналісти видання зазначають, що Байден категорично заперечив інформацію про те, що вимагав від прем’єр-міністра Ізраїлю запевнень у відмові від проведення військової наземної операції на території Гази до поки не буде звільнено заручників.

Я сказав йому, що якщо є можливість визволити цих людей безпечно, він повинен це зробити... Це їхнє рішення, але я не вимагав цього, - наголосив Байден. Поширити

Байден також сказав, що він не довіряє цифрам, щодо загиблого цивільного населення, яке надало підконтрольне ХАМАСу Міністерство охорони здоров'я Гази, однак наголосив, що Ізраїлю необхідно зосередитися на знищенні лідерів ХАМАСу, коли країна реагує на терористичні атаки цього місяця.

Я не маю жодного уявлення про те, що палестинці говорять правду про те, скільки людей загинуло... Я впевнений, що загинули невинні, і це ціна ведення війни, - зазначив американський лідер. Поширити

Що відомо про причетність Ірану до конфлікту в Ізраїлі

За інформацією The Wall Street Journal, сотні бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС пройшли відповідну підготовку на території Ірану напередодні нападу на Ізраїль 7 жовтня.

За даними видання, джерела, знайомі із даними розвідки, заявляють, що близько 500 бойовиків ХАМАСу та "Ісламського джихаду" у вересні брали участь у військових навчаннях в Ірані.

Навчання проводилися офіцерами підрозділу іноземних операцій Корпусу вартових Ісламської революції.

На цих навчаннях був присутній генерал Ісмаїл Каані, глава сил Кудас.