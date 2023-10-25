Президент США Джо Байден отрицает информацию о просьбе в Израиль отложить проведение наземной операции на территории сектора Газа против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС.

Что известно о позиции США по военной операции Израиля в Газе

По словам Байдена, в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху он сказал ему, что если есть возможность об освобождении заложников до проведения военной операции, ее следует использовать.

Однако журналисты издания отмечают, что Байден категорически отрицал информацию о том, что требовал от премьер-министра Израиля заверений в отказе от проведения военной наземной операции на территории Газы до тех пор, пока не будут освобождены заложники.

Я сказал ему, что если есть возможность освободить этих людей безопасно, он должен это сделать... Это их решение, но я этого не требовал, - подчеркнул Байден. Поделиться

Байден также сказал, что он не доверяет цифрам относительно погибшего гражданского населения, которое предоставило подконтрольное ХАМАСу Министерство здравоохранения Газа, однако подчеркнул, что Израилю необходимо сосредоточиться на уничтожении лидеров ХАМАСа, когда страна реагирует на террористические атаки в этом месяце.

У меня нет никакого представления о том, что палестинцы говорят правду о том, сколько людей погибло... Я уверен, что погибли невиновные, и это цена ведения войны, - отметил американский лидер. Поделиться

Что известно о причастности Ирана к конфликту в Израиле

По информации The Wall Street Journal, сотни боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС прошли соответствующую подготовку на территории Ирана в преддверии нападения на Израиль 7 октября.

По данным издания, источники, знакомые с данными разведки, заявляют, что около 500 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" в сентябре участвовали в военных учениях в Иране.

Учения проводились офицерами подразделения иностранных операций Корпуса стражей Исламской революции.

На этих учениях присутствовал генерал Исмаил Каани, глава сил Кудаса.