Танки и пехота ЦАХАЛА зашли на территорию Газы — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Танки и пехота ЦАХАЛА зашли на территорию Газы — видео

ЦАХАЛ
ЦАХАЛ
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Армия обороны Израиля заявляет, что ночью 26 октября совершила "целенаправленный рейд" в северной части Полосы Газы с участием пехоты и танков.

ЦАХАЛ показал видео рейда в секторе Газа

Сообщается, что войска нанесли удары по многочисленным террористам, объектам инфраструктуры и позициям запуска противотанковых управляемых ракет.

ЦАХАЛ заявляет, что этот рейд является частью подготовки пограничной зоны к "последующим этапам войны", имея в виду полномасштабное наземное наступление.

Операции проводились под руководством бригады "Гивати".

Во время проведения рейда израильские солдаты обнаружили и нанесли удары по боевикам, а также "террористической инфраструктуре и пусковым установкам противотанковых ракет". Кроме того, добавили в ЦАХАЛ, военные "подготовили поле сражения".

После окончания рейда израильские солдаты покинули этот район Сектора Газа.

Израиль сообщил, когда может закончиться война с ХАМАС

Наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно покажется, сообщил международный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно покажется, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это, – заявил спикер армии.

Подполковник Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом, заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

Он также добавил, что люди "должны становиться на чью-то сторону... согласно собственной морали".

Он также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль следует заставлять снабжать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

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