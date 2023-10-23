ЦАХАЛ назвав умови, за яких закінчиться війна з ХАМАС

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант раніше заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати три місяці.

ЦАХАЛ повідомив, коли може закінчитися війна з ХАМАС

Наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться, повідомив міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус.

Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться.Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це, – заявив речник армії. Поширити

Підполковник Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, попри багатоденні розмови про це, натомість заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС".

Він також додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік... відповідно до власної моралі".

Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю, це ваш вибір, − сказав речник ЦАХАЛу. Поширити

Він також відповів на питання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".

США закликає Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі

CNN повідомив, що Білий дім тисне Ізраїль щодо відкладення наземної операції.

Причиною цього є можливість переговорів про звільнення заручників та доставка гуманітарної допомоги палестинцям.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американців. Це, на думку США, може свідчити про можливість звільнення більше з близько 200 осіб, викрадених терористами 7 жовтня.