Міністр оборони Ізраїлю назвав тривалість майбутнього наземного наступу в Секторі Гази

Майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа може тривати три місяці. Так вважає міністр оборони країни Йоав Галлант.

Наземна операція в Секторі Газа

Галлант сказав, що майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа “буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС”.

Це має бути останній [наземний] маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде, — каже Галлант у командному центрі ВПС Ізраїлю в Тель-Авіві. Поширити

Галлант додав, що “перед тим, як ворог зустрінеться з бронетанковими і піхотними силами, він зустрінеться з бомбами ВПС”

Я думаю, що ви знаєте, як це зробити смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено на даний момент, — сказав Галлант представникам ВПС. Поширити

США закликає Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі

CNN повідомив, що Білий дім тисне Ізраїль щодо відкладення наземної операції.

Причиною цього є можливість переговорів про звільнення заручників та доставка гуманітарної допомоги палестинцям.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американців. Це, на думку США, може свідчити про можливість звільнення більше з близько 200 осіб, викрадених терористами 7 жовтня.