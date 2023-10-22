Міністр оборони Ізраїлю назвав тривалість майбутнього наземного наступу в Секторі Гази
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Міністр оборони Ізраїлю назвав тривалість майбутнього наземного наступу в Секторі Гази

Йоав Галлант
Джерело:  The Times of Israel

Майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа може тривати три місяці. Так вважає міністр оборони країни Йоав Галлант.

Наземна операція в Секторі Газа

Галлант сказав, що майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа “буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС”.

Це має бути останній [наземний] маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде, — каже Галлант у командному центрі ВПС Ізраїлю в Тель-Авіві.

Галлант додав, що “перед тим, як ворог зустрінеться з бронетанковими і піхотними силами, він зустрінеться з бомбами ВПС”

Я думаю, що ви знаєте, як це зробити смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено на даний момент, — сказав Галлант представникам ВПС.

США закликає Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі

CNN повідомив, що Білий дім тисне Ізраїль щодо відкладення наземної операції.

Причиною цього є можливість переговорів про звільнення заручників та доставка гуманітарної допомоги палестинцям.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американців. Це, на думку США, може свідчити про можливість звільнення більше з близько 200 осіб, викрадених терористами 7 жовтня.

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