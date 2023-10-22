Міністр оборони Ізраїлю назвав тривалість майбутнього наземного наступу в Секторі Гази

Майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа може тривати три місяці. Так вважає міністр оборони країни Йоав Галлант.
Наземна операція в Секторі Газа
Галлант сказав, що майбутній наземний наступ Ізраїлю в секторі Газа “буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС”.
Галлант додав, що “перед тим, як ворог зустрінеться з бронетанковими і піхотними силами, він зустрінеться з бомбами ВПС”
США закликає Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі
CNN повідомив, що Білий дім тисне Ізраїль щодо відкладення наземної операції.
Причиною цього є можливість переговорів про звільнення заручників та доставка гуманітарної допомоги палестинцям.
20 жовтня ХАМАС звільнив двох американців. Це, на думку США, може свідчити про можливість звільнення більше з близько 200 осіб, викрадених терористами 7 жовтня.
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