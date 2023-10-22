Министр обороны Израиля назвал продолжительность будущего наземного наступления в секторе Газа
Категория
Мир
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Министр обороны Израиля назвал продолжительность будущего наземного наступления в секторе Газа

Йоав Галлант
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Источник:  The Times of Israel

Будущее наземное наступление Израиля в секторе Газа может занять три месяца. Так считает министр обороны страны Йоав Галлант.

Наземная операция в секторе Газа

Галлант сказал, что предстоящее наземное наступление Израиля в секторе Газа "будет последним, если Израилю удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС".

Это должен быть последний [наземный] маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАСа. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАСа не будет, — говорит Галлант в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

Галлант добавил, что "перед тем, как враг встретится с бронетанковыми и пехотными силами, он встретится с бомбами ВВС".

Я думаю, что вы знаете, как это сделать смертоносным, точным и очень качественным способом, как это было доказано сейчас, — сказал Галлант представителям ВВС.

США призывает Израиль отложить наземную операцию в Газе

CNN сообщил, что Белый дом давит Израиль, что тот отложил наземную операцию.

Причина этого - возможность переговоров об освобождении заложников и доставка гуманитарной помощи палестинцам.

20 октября ХАМАС освободил двух американцев. Это, по мнению США, может свидетельствовать о возможности освобождения больше людей из 200, похищенных террористами 7 октября.

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