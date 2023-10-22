Министр обороны Израиля назвал продолжительность будущего наземного наступления в секторе Газа

Будущее наземное наступление Израиля в секторе Газа может занять три месяца. Так считает министр обороны страны Йоав Галлант.
Наземная операция в секторе Газа
Галлант сказал, что предстоящее наземное наступление Израиля в секторе Газа "будет последним, если Израилю удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС".
Галлант добавил, что "перед тем, как враг встретится с бронетанковыми и пехотными силами, он встретится с бомбами ВВС".
США призывает Израиль отложить наземную операцию в Газе
CNN сообщил, что Белый дом давит Израиль, что тот отложил наземную операцию.
Причина этого - возможность переговоров об освобождении заложников и доставка гуманитарной помощи палестинцам.
20 октября ХАМАС освободил двух американцев. Это, по мнению США, может свидетельствовать о возможности освобождения больше людей из 200, похищенных террористами 7 октября.
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