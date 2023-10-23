ЦАХАЛ назвал условия, при которых закончится война с ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галлант ранее заявил, что наземная операция ЦАХАЛа в Секторе Газа может занять три месяца.

ЦАХАЛ сообщил, когда может закончиться война с ХАМАС

Наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдаться, сообщил международный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно покажется, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это, – заявил спикер армии. Поделиться

Подполковник Конрикус не ответил, почему наземное вторжение откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом, заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС".

Он также добавил, что люди "должны становиться на чью-то сторону... согласно собственной морали".

Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор, – сказал спикер ЦАХАЛа. Поделиться

Он также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль следует заставлять снабжать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

США призывает Израиль отложить наземную операцию в Газе

CNN сообщил, что Белый дом давит Израиль об отложении наземной операции.

Причиной этого является возможность переговоров по освобождению заложников и доставка гуманитарной помощи палестинцам.

20 октября ХАМАС уволил двух американцев. Это, по мнению США, может свидетельствовать о возможности увольнения более чем из 200 человек, похищенных террористами 7 октября.