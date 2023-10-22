Израильский танк ошибочно обстрелял пограничников Египта
Категория
Мир
Дата публикации

Израильский танк ошибочно обстрелял пограничников Египта

Танк
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Источник:  The Times of Israel

Израильская армия случайно обстреляла пограничный пункт Израиля на границе с сектором Газа. Там принесли извинения и обещали провести расследование.

Израиль из танка случайно обстрелял Египет

Армия обороны Израиля сообщает, что один из их танков случайно обстрелял египетский военный пост вблизи Керем-Шалла, на границе с сектором Газа.

ЦАХАЛ заявляет, что «выражает сожаление по поводу инцидента», и его будут расследовать.

Военный представитель Египта заявил, что неустановленное количество пограничников получило «легкие ранения» от «обломков снаряда, случайно выпущенного из израильского танка».

Египетская армия говорит, что Израиль «немедленно выразил сожаление по поводу непреднамеренного инцидента, и расследование продолжается».

Израиль пропустил гуманитарную помощь в Газу

Израиль разрешил ввозить гуманитарную помощь в сектор Газа через Египет по просьбе администрации Байдена.

По просьбе американской администрации и согласно указаниям политического эшелона гуманитарная помощь от ООН, содержащая только воду, продовольствие и медицинское оборудование, была доставлена ​​сегодня в южную часть сектора Газа через пункт пропуска Рафах в Египте.

В Минобороны Израиля заявили, что разрешат ввозить еду, воду и медицинские средства, но не топливо.

Любые другие попытки поставок, которые не будут скоординированы и одобрены Израилем, будут сорваны, - сказали там.

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