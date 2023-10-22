В Пентагоне обеспокоены риском эскалации ситуации на Ближнем Востоке

США обеспокоены риском перерастания разрешенного палестинскими террористами ХАМАС конфликта против Израиля в масштабную войну на Ближнем Востоке.

Что известно об усилиях США по недопущению эскалации ситуации на Ближнем Востоке

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, более широкий конфликт на Ближнем Востоке создаст угрозу для американских военных в этом регионе.

Мы озабочены потенциальной эскалацией. Фактически мы видим перспективу значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону. И поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся в правильном положении, они защищены и что у нас есть возможность реагировать, – отметил Остин. Поделиться

Он выступил с заявлением на фоне атак финансируемых ираном боевиков на военные базы США на территории Ирака и Сирии.

Кроме этого, эсминец ВМС США недавно перехватил выпущенные йеменскими боевиками ракеты.

Остин также отметил, что США обеспокоены обострением ситуации на границе Израиля и Ливана, где наблюдаются обстрелы и вооруженные столкновения между израильскими военными и террористами ливанской группировки "Хезболла".

США направили ударную группу ВМС США Dwight D. Eisenhower для соединения с авианосной ударной группой ВМС США Gerald R. Ford к восточной части Средиземного моря и развернут батарею Terminal High Altitude Area Defense в дополнение к батальонам Patriot.

Что известно о помощи США в Израиле

По информации журналистов The New York Times, США передадут Израилю десятки тысяч 155 мм артиллерийских снарядов, которые планировалось отправить Украине.

По данным издания, глобальные запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже иссякли, а производители вовсю пытаются удовлетворить спрос, поэтому якобы "будут компромиссы" в поставках для обеих войн.

По словам нынешних и бывших представителей сферы национальной безопасности США и представителей Конгресса, в основном Украина и Израиль ведут разные виды войн и имеют разные возможности и потребности.

Однако обеим странам от США могут понадобиться кроме артиллерийских боеприпасов еще бомбы с системой GPS-навигации и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.