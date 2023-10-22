У Пентагоні занепокоєні ризиком ескалації ситуації на Близькому Сході

США занепокоєні ризиком переростання розв'язаного палестинськими терористами ХАМАС конфлікту проти Ізраїля у масштабну війну на Близькому Сході.

Що відомо про зусилля США з недопущення ескалації ситуації на Близькому Сході

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, ширший конфлікт на Близькому Сході створить загрозу для американських військових в цьому регіоні.

Ми стурбовані потенційною ескалацією. Фактично, ми бачимо перспективу значної ескалації нападів на наші війська і наших людей по всьому регіону. І тому ми збираємося зробити все необхідне, щоб переконатися, що наші війська перебувають у правильному положенні, вони захищені і що у нас є можливість реагувати, - зазначив Остін. Поширити

Він виступив із заявою на тлі атак фінансованих іраном бойовиків на військові бази США на території Іраку та Сирії.

Окрім цього есмінець ВМС США нещодавно перехопив випущені єменськими бойовиками ракети.

Остін також зазначив, що США занепокоєні загостренням ситуації на кордоні Ізраїля та Ливана, де спостерігаються обстріли та збройні сутички між ізраїльськими військовими та терористами ливанського угруповання “Хезболла”.

США направили ударну групу ВМС США Dwight D. Eisenhower для з'єднання з авіаносною ударною групою ВМС США Gerald R. Ford до східної частини Середземного моря і розгорнуть батарею Terminal High Altitude Area Defense на додаток до батальйонів Patriot.

Що відомо про допомогу США Ізраїлю

За інформацією журналістів The New York Times, США передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які планувалось відправити Україні.

За даними видання, глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже вичерпалися, а виробники щосили намагаються задовольнити попит, тому нібито "будуть компроміси" в поставках для обох воєн.

За словами нинішніх і колишніх представників сфери національної безпеки США та представників Конгресу, здебільшого Україна та Ізраїль ведуть різні види воєн і мають різні можливості й потреби.

Однак обом країнам від США можуть знадобитися, крім артилерійських боєприпасів, ще бомби із системою GPS-навігації та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.