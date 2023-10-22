Ізраїльський танк помилково обстріляв прикордонників Єгипту

Ізраїльська армія випадково обстріляла прикордонний пункт Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази. Там вибачилися та обіцяли провести розслідування.
Ізраїль з танка випадково обстріляв Єгипет
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що один із їхніх танків випадково обстріляв єгипетський військовий пост поблизу Керем-Шалом, на кордоні із сектором Газа.
ЦАХАЛ заявляє, що «висловлює жаль з приводу інциденту», і його розслідуватимуть.
Військовий представник Єгипту заявив, що невстановлена кількість прикордонників отримала «легкі поранення» від «уламків снаряда, випадково випущеного з ізраїльського танка».
Єгипетська армія каже, що Ізраїль «негайно висловив жаль з приводу ненавмисного інциденту, і розслідування триває».
Ізраїль пропустив гуманітарну допомогу в Газу
Ізраїль дозволив ввозити гуманітарну допомогу в сектор Газа через Єгипет на прохання адміністрації Байдена.
У Міноборони Ізраїлю заявили, що дозволять ввозити їжу, воду та медичні засоби, але не паливо.
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