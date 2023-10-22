Ізраїльський танк помилково обстріляв прикордонників Єгипту

Ізраїльська армія випадково обстріляла прикордонний пункт Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази. Там вибачилися та обіцяли провести розслідування.

Ізраїль з танка випадково обстріляв Єгипет

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що один із їхніх танків випадково обстріляв єгипетський військовий пост поблизу Керем-Шалом, на кордоні із сектором Газа.

ЦАХАЛ заявляє, що «висловлює жаль з приводу інциденту», і його розслідуватимуть.

Військовий представник Єгипту заявив, що невстановлена ​​кількість прикордонників отримала «легкі поранення» від «уламків снаряда, випадково випущеного з ізраїльського танка».

Єгипетська армія каже, що Ізраїль «негайно висловив жаль з приводу ненавмисного інциденту, і розслідування триває».

Ізраїль пропустив гуманітарну допомогу в Газу

Ізраїль дозволив ввозити гуманітарну допомогу в сектор Газа через Єгипет на прохання адміністрації Байдена.

На прохання американської адміністрації та відповідно до вказівок політичного ешелону гуманітарна допомога від ООН, яка містила лише воду, продовольство та медичне обладнання, була доставлена ​​сьогодні в південну частину сектора Газа через пункт пропуску Рафах в Єгипті. Поширити

У Міноборони Ізраїлю заявили, що дозволять ввозити їжу, воду та медичні засоби, але не паливо.