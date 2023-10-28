Израильские военные заявляют о необходимости масштабной операции в Газе

В Генштабе армии Израиля заявляют о необходимости проведения масштабной наземной операции на территории сектора Газа для победы над боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС и освобождения заложников.

Израиль планирует масштабную наземную операцию в Газе

Глава Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Герцы Халеви заявил, что для победы над террористами ХАМАС и освобождения взятых ими в плен заложников необходимо проведение масштабной наземной операции на территории сектора Газа.

Прошло три недели с начала войны. У этой войны есть этапы, и сегодня мы перешли на новый этап. Сейчас наши войска проводят наземные операции в Секторе Газа... которые служат достижению всех целей войны: уничтожению ХАМАСа, обеспечению безопасности на границах и прежде всего возвращению всех заложников на родину, - отметил Халеви. Поделиться

Он подчеркнул, что цели Израиля нуждаются в проведении широкой наземной операции на территории Газы.

Не бывает достижений без риска, и не бывает побед без цены. Для того чтобы разоблачить и уничтожить врага, нет другого пути, кроме как войти на его территорию большими силами", – заявил он, добавив, что наземные операции "служат всем целям войны, – подчеркнул глава Генштаба армии Израиля. Поделиться

Собираются ли израильские военные освобождать заложников

Он также заверил, что освобождение взятых террористами ХАМАС в плен заложников - дело государственной важности.