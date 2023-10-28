Израильские военные заявляют о необходимости масштабной операции в Газе

В Генштабе армии Израиля заявляют о необходимости проведения масштабной наземной операции на территории сектора Газа для победы над боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС и освобождения заложников.
Израиль планирует масштабную наземную операцию в Газе
Глава Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Герцы Халеви заявил, что для победы над террористами ХАМАС и освобождения взятых ими в плен заложников необходимо проведение масштабной наземной операции на территории сектора Газа.
Он подчеркнул, что цели Израиля нуждаются в проведении широкой наземной операции на территории Газы.
Собираются ли израильские военные освобождать заложников
Он также заверил, что освобождение взятых террористами ХАМАС в плен заложников - дело государственной важности.
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