Израильские военные заявляют о необходимости масштабной операции в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Израильские военные заявляют о необходимости масштабной операции в Газе

Военная операция Израиля в Газе
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

В Генштабе армии Израиля заявляют о необходимости проведения масштабной наземной операции на территории сектора Газа для победы над боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС и освобождения заложников.

Израиль планирует масштабную наземную операцию в Газе

Глава Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Герцы Халеви заявил, что для победы над террористами ХАМАС и освобождения взятых ими в плен заложников необходимо проведение масштабной наземной операции на территории сектора Газа.

Прошло три недели с начала войны. У этой войны есть этапы, и сегодня мы перешли на новый этап. Сейчас наши войска проводят наземные операции в Секторе Газа... которые служат достижению всех целей войны: уничтожению ХАМАСа, обеспечению безопасности на границах и прежде всего возвращению всех заложников на родину, - отметил Халеви.

Он подчеркнул, что цели Израиля нуждаются в проведении широкой наземной операции на территории Газы.

Не бывает достижений без риска, и не бывает побед без цены. Для того чтобы разоблачить и уничтожить врага, нет другого пути, кроме как войти на его территорию большими силами", – заявил он, добавив, что наземные операции "служат всем целям войны, – подчеркнул глава Генштаба армии Израиля.

Собираются ли израильские военные освобождать заложников

Он также заверил, что освобождение взятых террористами ХАМАС в плен заложников - дело государственной важности.

Сейчас ХАМАС содержит невинных людей – младенцев, детей, женщин, мужчин и пожилых граждан. Мы сделаем все, чтобы добиться успеха в этом деле. Мы поставили перед собой четкие цели, путь будет долгим... Мы будем решительно сражаться и победим, - подчеркнул Халеви.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль заявил о ликвидации руководителя военно-воздушных сил ХАМАСа
Газа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль оставил сектор Газа без света и связи - Reuters
Военная операция Израиля в секторе Газа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль отзывает дипломатов из Турции из-за скандального заявления Эрдогана
Израиль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.