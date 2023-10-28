Израиль оставил сектор Газа без света и связи - Reuters
Категория
Мир
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Израиль оставил сектор Газа без света и связи - Reuters

Военная операция Израиля в секторе Газа
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Источник:  Reuters

В Израиле заявили о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа и почти полном отсутствии связи там.

Что известно о военных действиях Израиля против ХАМАС на территории Газы

По информации журналистов, израильские военные увеличили количество воздушных ударов по объектам ХАМАС на территории Газы и проводят наземную операцию.

В секторе Газа почти полностью отсутствует связь Интернет и мобильная связь отключена более чем на 12 часов.

По словам представителей палестинского Красного Полумесяца, Израиль отключил связь на территории Газы.

Спикер израильской армии Дэниел Хагари отметил, что Израиль позволит грузовикам с едой, водой и медикаментами направляться в Газу, указывая на то, что бомбардировки могут приостановиться, по крайней мере, в районе границы с Египтом, куда прибывает небольшое количество помощи.

Представители Агентства по оказанию помощи заявляют, что из-за блокады израильских военных на территории Газы остаются 2,3 млн человек. На территории анклава возникла гуманитарная катастрофа.

По информации подконтрольных ХАМАС органов здравоохранения, с начала израильских бомбардировок погибли, якобы около 7 тыс. палестинцев.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что отключение электроэнергии не дает машинам скорой помощи добраться до раненых в секторе Газа.

Он, Красный Полумесяц и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что не смогли связаться со своим персоналом и объектами.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби не комментировал расширенную операцию. Однако он сказал, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону.

Что говорит Израиль

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа операции израильских военных на территории сектора Газа.

Он отметил, что военная операция будет продолжаться до установления нового порядка.

Сегодня ночью земля в Газе содрогнулась. Мы атаковали над землей и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях и во всех местах, – подчеркнул Галант.

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