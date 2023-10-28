Тысячи военных армии США принимают участие в наземных операциях в Газе

Около 5 тыс. военнослужащих армии США принимают участие в наземной операции израильской армии на территории сектора Газа против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС.

Что известно об участии американских военных в наземной операции в Газе

Издание со ссылкой на собственные источники в сфере безопасности, в наступательных действиях на территории сектора Газа участвовали три дивизии и несколько бригад американских военных.

Отмечается, что военное командование армии США фактически взяло на себя руководство проведения операции израильских военных.

По информации журналистов издания, так произошло из-за утраты политическим руководством Израиля веры в управленческие способности и лояльность армии.

Отмечается, что израильские военные предприняли попытку войти на территорию сектора Газа сразу из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и севернее Хана Юнис.

Целью наступления израильской армии в эти регионы является раздел сектора Газа на две или три части и прекращение связей между силами палестинского сопротивления перед началом следующего этапа войны.

Что известно о военных успехах израильских военных в ходе операции в Газе

Израильские военные сообщили, что в ходе ночных ударов по объектам террористической палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа был ликвидирован руководитель авиационной группы террористов Иссам Абу Ракаба.

Разведка Израиля уточняет, что Ракаба уничтожен при ударах истребителями ЦАХАЛа.

Он участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Руководил террористами, проникавшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа».