Тисячі військових армії США беруть участь у наземні операції у Газі

Близько 5 тис військовослужбовців армії США беруть участь у наземній операції ізраїльскої армії на території сектора Газа проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Що відомо про участь американських військових у наземній операції у Газі

Видання із посиланням на власні джерела у сфері безпеки, у наступальних діях на території сектора Газа брали участь три дивізії та кілька бригад американських військових.

Зазначається, що військове командування армії США фактично взяло на себе керівництво над проведенням операції ізраїльських військових.

За інформацією журналістів видання, так сталось через втрату політичним керівництвом Ізраїля віри в управлінські здібності та лояльність армії.

Зазначається, що ізраїльські військові здійснили спробу увійти на територію сектора Газа одразу з кількох районів включаючи Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахію і на північ від Хана Юніс.

Метою наступу ізраїльської армії в ці регіони є поділ сектора Гази на дві або три частини та припинення зв'язків між силами палестинського опору перед початком наступного етапу війни.

Що відомо про військові успіхи ізраїльських військових в ході операції у Газі

Ізраїльські військові повідомили, що в ході нічних ударів по об’єктах терористичного палестинського угруповання ХАМАС на території сектора Газа було ліквідовано керівника авіаційної групи терористів Іссам Абу Ракаба.

Розвідка Ізраїля уточнює, що Ракаба знищений під час ударів винищувачами ЦАХАЛу.

Він брав участь у плануванні масового вбивства в населених пунктах навколо Сектора Гази 7 жовтня. Керував терористами, які проникали в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛу".