Эрдоган срочно обратился к Израилю из-за расширения операции в Газе
Категория
Политика
Дата публикации

Эрдоган срочно обратился к Израилю из-за расширения операции в Газе

Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:  Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки Газа

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Эрдоган отметил, что израильские бомбардировки направлены против мирных граждан.

Постоянно усиливающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся минувшей ночью, снова были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц, усугубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из безумия и прекратить свои нападения.

Он призвал людей выйти на “Большой палестинский митинг” в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, чтобы выразить поддержку Палестине.

Что происходит в Газе

27 октября армия обороны Израиля объявила, что "расширяет наземные операции" в секторе Газа.

Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль из Газы, объявив проведение операции «Наводнение Аль-Акса».

Из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

Террористы убили более 1400 израильтян, около 230 захвачены в плен.

В ответ на атаку Израиль объявил проведение операции "Железные мечи" против ХАМАС.

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