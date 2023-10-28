Эрдоган срочно обратился к Израилю из-за расширения операции в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.
Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки Газа
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Эрдоган отметил, что израильские бомбардировки направлены против мирных граждан.
Он призвал людей выйти на “Большой палестинский митинг” в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, чтобы выразить поддержку Палестине.
Что происходит в Газе
27 октября армия обороны Израиля объявила, что "расширяет наземные операции" в секторе Газа.
Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль из Газы, объявив проведение операции «Наводнение Аль-Акса».
Из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.
Террористы убили более 1400 израильтян, около 230 захвачены в плен.
В ответ на атаку Израиль объявил проведение операции "Железные мечи" против ХАМАС.
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