Эрдоган срочно обратился к Израилю из-за расширения операции в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

Эрдоган призвал Израиль прекратить атаки Газа

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Эрдоган отметил, что израильские бомбардировки направлены против мирных граждан.

Постоянно усиливающиеся израильские бомбардировки Газы, усилившиеся минувшей ночью, снова были направлены против женщин, детей и невинных гражданских лиц, усугубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из безумия и прекратить свои нападения. Поделиться

Он призвал людей выйти на “Большой палестинский митинг” в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, чтобы выразить поддержку Палестине.

Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.



İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2023

Что происходит в Газе

27 октября армия обороны Израиля объявила, что "расширяет наземные операции" в секторе Газа.

Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль из Газы, объявив проведение операции «Наводнение Аль-Акса».

Из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

Террористы убили более 1400 израильтян, около 230 захвачены в плен.

В ответ на атаку Израиль объявил проведение операции "Железные мечи" против ХАМАС.