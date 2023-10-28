Ердоган терміново звернувся до Ізраїлю через розширення операції в Газі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ізраїль негайно вийти зі «стану божевілля» та припинити атаки на сектор Газа.

Ердоган закликав Ізраїль припинити атаки Гази

На своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter), Ердоган зазначив, що ізраїльські бомбардування спрямовані проти мирних громадян.

Постійно посилювані ізраїльські бомбардування Гази, які посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб, поглиблюючи гуманітарну кризу. Ізраїль має негайно вийти зі стану божевілля та припинити свої напади. Поширити

Він закликав людей вийти на “Великий палестинський мітинг” в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, щоб висловити підтримку Палестині.

Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.



İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2023

Що відбувається у Газі

27 жовтня армія оборони Ізраїлю оголосила, що «розширює наземні операції» у секторі Газа.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль з Гази, оголосивши проведення операції «Повінь Аль-Акса».

З сектора Газа у бік Ізраїлю були випущені тисячі ракет, озброєні угруповання увійшли на територію ізраїльських поселень.

Терористи вбили понад 1400 ізраїльтян, близько 230 захоплені в полон.

У відповідь на атаку Ізраїль оголосив проведення операції "Залізні мечі" проти ХАМАС.