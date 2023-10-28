Ердоган терміново звернувся до Ізраїлю через розширення операції в Газі
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Ердоган терміново звернувся до Ізраїлю через розширення операції в Газі

Реджеп Таїп Ердоган
Джерело:  Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Ізраїль негайно вийти зі «стану божевілля» та припинити атаки на сектор Газа. 

Ердоган закликав Ізраїль припинити атаки Гази

На своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter), Ердоган зазначив, що ізраїльські бомбардування спрямовані проти мирних громадян.

Постійно посилювані ізраїльські бомбардування Гази, які посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб, поглиблюючи гуманітарну кризу. Ізраїль має негайно вийти зі стану божевілля та припинити свої напади.

Він закликав людей вийти на “Великий палестинський мітинг” в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, щоб висловити підтримку Палестині.

Що відбувається у Газі

27 жовтня армія оборони Ізраїлю оголосила, що «розширює наземні операції» у секторі Газа.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль з Гази, оголосивши проведення операції «Повінь Аль-Акса».

З сектора Газа у бік Ізраїлю були випущені тисячі ракет, озброєні угруповання увійшли на територію ізраїльських поселень.

Терористи вбили понад 1400 ізраїльтян, близько 230 захоплені в полон.

У відповідь на атаку Ізраїль оголосив проведення операції "Залізні мечі" проти ХАМАС.

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