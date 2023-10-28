Ізраїль залишив сектор Газа без світла та зв'язку — Reuters

В Ізраїлі заявили про припинення подачі електроенергії до сектора Газа та майже повну відсутність зв'язку там.

Що відомо про військові дії Ізраїля проти ХАМАС на території Гази

За інформацією журналістів видання, ізраїльські військові збільшили кількість повітряних ударів по об’єктах ХАМАС на території Гази та проводять наземну операцію.

У секторі Газа майже повністю відсутній зв’язок Інтернет та мобільний зв'язок були відключені більш ніж на 12 годин.

За словами представників палестинського Червоного Півмісяця, Ізраїль відключив зв’язок на території Гази.

Речник ізраїльської армії Деніел Хагарі зазначив, що Ізраїль дозволить вантажівкам з їжею, водою та медикаментами прямувати до Гази, вказуючи на те, що бомбардування можуть призупинитися, принаймні, в районі кордону з Єгиптом, куди прибуває невелика кількість допомоги.

Представники Агентства з надання допомоги заявляють, що через блокаду ізраїльських військових на території Гази залишаються 2,3 млн осіб. На території анклаву виникла гуманітарна катастрофа.

За інформацією підконтрольних ХАМАС органів охорони здоров’я, з початку ізраїльських бомбардувань загинуло, нібито близько 7 тис палестинців.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що відключення електроенергії не дає машинам швидкої допомоги дістатися до поранених в секторі Гази.

Він, Червоний Півмісяць та дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) заявили, що не змогли зв'язатися зі своїм персоналом та об'єктами.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі не коментував розширену наземну операцію. Однак він сказав, що Вашингтон підтримує право Ізраїлю на самооборону.

Що каже Ізраїль

Глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про початок новог етапу операції ізраїльських військових на території сектора Газа.

Він зазначив, що військова операція триватиме до встановлення нового порядку.