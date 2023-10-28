Израиль отзывает дипломатов из Турции из-за скандального заявления Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на палестинского митинге в Стамбуле и назвал Израиль "оккупантом". В ответ на это Тель-Авив поручил своим дипломатам уехать из Турции.

Что известно о реакции Израиля на заявление Эрдогана

Президент Турции заявил, что его страна представит миру Израиль как "военного преступника" и "оккупанта".

По его словам, Турция всегда протягивает руку тем, кто обращается к ней за помощью, и сегодня в этой поддержке нуждается Газа.

Эрдоган заявил, что "объявит Тель-Авив военным преступником по всему миру".

Реакция Израиля

В ответ на такое заявление турецкого лидера глава МИД Израиля отозвал своих дипломатов из Турции.

На фоне резких заявлений со стороны Турции, я распорядился вернуть дипломатических представителей из Турции, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений, - написал он. Поделиться

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. Кроме того, Израиль регулярно обстреливают из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности в Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.