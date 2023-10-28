Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини через скандальну заяву Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на палестинського мітингу в Стамбулі та назвав Ізраїль "окупантом".У відповідь на це Тель-Авів доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини.

Що відомо про реакцію Ізраїлю на заяву Ердогана

Президент Туреччини заявив, що його країна представить світові Ізраїль як "військового злочинця" і "окупанта".

За його словами, Туреччина завжди простягає руку тим, хто звертається до неї за допомогою, і сьогодні цієї підтримки потребує Газа.

Ердоган заявив, що "оголосить Тель-Авів військовим злочинцем усьому світу".

Реакція Ізраїлю

У відповідь на таку заяву турецького лідера, глава МЗС Ізраїлю відкликав своїх дипломатів з Туреччини.

На тлі різких заяв з боку Туреччини я розпорядився повернути дипломатичних представників з Туреччини, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин, - написав він. Поширити

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Крім того, Ізраїль регулярно обстрілюють з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності в Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про ліквідацію голови повітряного угрупування ХАМАСу Асема Абу Ракабі. ЦАХАЛ показав відео авіаудару.