Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини через скандальну заяву Ердогана
Категорія
Світ
Дата публікації

Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини через скандальну заяву Ердогана

Ізраїль
Джерело:  Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на палестинського мітингу в Стамбулі та назвав Ізраїль "окупантом".У відповідь на це Тель-Авів доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини.

Що відомо про реакцію Ізраїлю на заяву Ердогана

Президент Туреччини заявив, що його країна представить світові Ізраїль як "військового злочинця" і "окупанта".

За його словами, Туреччина завжди простягає руку тим, хто звертається до неї за допомогою, і сьогодні цієї підтримки потребує Газа.

Ердоган заявив, що "оголосить Тель-Авів військовим злочинцем усьому світу".

Реакція Ізраїлю

У відповідь на таку заяву турецького лідера, глава МЗС Ізраїлю відкликав своїх дипломатів з Туреччини.

На тлі різких заяв з боку Туреччини я розпорядився повернути дипломатичних представників з Туреччини, щоб провести переоцінку ізраїльсько-турецьких відносин, - написав він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Крім того, Ізраїль регулярно обстрілюють з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності в Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про ліквідацію голови повітряного угрупування ХАМАСу Асема Абу Ракабі. ЦАХАЛ показав відео авіаудару.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль озвучив жорстке попередження ХАМАС на тлі переговорів з терористами
прапор Ізраїля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль розпочав наземну операцію у Газі після відмови ХАМАС звільнити заручників — Axios
Операція ЦАХАЛ у Газі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль заявив про ліквідацію керівника військово-повітряних сил ХАМАСу
Газа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм