Ізраїль відкликає дипломатів з Туреччини через скандальну заяву Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на палестинського мітингу в Стамбулі та назвав Ізраїль "окупантом".У відповідь на це Тель-Авів доручив своїм дипломатам виїхати з Туреччини.
Що відомо про реакцію Ізраїлю на заяву Ердогана
Президент Туреччини заявив, що його країна представить світові Ізраїль як "військового злочинця" і "окупанта".
За його словами, Туреччина завжди простягає руку тим, хто звертається до неї за допомогою, і сьогодні цієї підтримки потребує Газа.
Ердоган заявив, що "оголосить Тель-Авів військовим злочинцем усьому світу".
Реакція Ізраїлю
У відповідь на таку заяву турецького лідера, глава МЗС Ізраїлю відкликав своїх дипломатів з Туреччини.
Війна в Ізраїлі
7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Крім того, Ізраїль регулярно обстрілюють з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.
Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності в Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.
Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про ліквідацію голови повітряного угрупування ХАМАСу Асема Абу Ракабі. ЦАХАЛ показав відео авіаудару.
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