Израиль может отказаться от масштабной наземной операции в Газе — NYT

Израильские власти и военное командование решили отказаться от проведения масштабной наземной операции на территории сектора Газа против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС в пользу нескольких ограниченных военных операций.
Что известно о новых военных планах Израиля по Газе
По информации журналистов, решение было согласовано с представителями администрации президента США Джо Байдена.
При этом издание со ссылкой на американских должностных лиц отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать точные действия Израиля, поскольку военные ЦАХАЛа в течение трех последних дней увеличили количество воздушных ударов по объектам ХАМАС на территории Газы и расширили периметр наземной операции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мероприятие израильских военных на территорию Газы знаменует собой новый этап военной операции.
Также военные утверждали о продвижении израильских солдат в северную часть анклава.
Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время израильские военные проводят узкое и менее масштабное проникновение на территорию анклава.
Что известно военные усилия Израиля в Газе
В Пентагоне предполагается, что Израиль мог разделить собственную военную операцию на несколько этапов.
В рамках такого плана, по территории Газа продвигаются небольшие разведывательные подразделения, которые обнаруживают террористов ХАМАС и проводят разведку боем.
По словам генерала армии США Фредерика Ходжеса, тактика позволяет сократить количество жертв среди военных и гражданских и ограничить разрушение инфраструктуры.
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