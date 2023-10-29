Израиль может отказаться от масштабной наземной операции в Газе — NYT

Израильские власти и военное командование решили отказаться от проведения масштабной наземной операции на территории сектора Газа против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС в пользу нескольких ограниченных военных операций.

Что известно о новых военных планах Израиля по Газе

По информации журналистов, решение было согласовано с представителями администрации президента США Джо Байдена.

При этом издание со ссылкой на американских должностных лиц отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать точные действия Израиля, поскольку военные ЦАХАЛа в течение трех последних дней увеличили количество воздушных ударов по объектам ХАМАС на территории Газы и расширили периметр наземной операции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мероприятие израильских военных на территорию Газы знаменует собой новый этап военной операции.

Также военные утверждали о продвижении израильских солдат в северную часть анклава.

Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время израильские военные проводят узкое и менее масштабное проникновение на территорию анклава.

Другими факторами, вероятнее всего, также повлиявшими на военное планирование Израиля, американские чиновники называют возможное влияние на переговоры об освобождении заложников и тот факт, что израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, как, когда и даже стоит ли осуществлять вторжение, – отмечают журналисты издания. Поделиться

Что известно военные усилия Израиля в Газе

В Пентагоне предполагается, что Израиль мог разделить собственную военную операцию на несколько этапов.

В рамках такого плана, по территории Газа продвигаются небольшие разведывательные подразделения, которые обнаруживают террористов ХАМАС и проводят разведку боем.

Как только обнаруживаются слабые места, швы и пробелы, они вводят основные штурмовые силы, – объясняет бывший высокопоставленный чиновник по вопросам ближневосточной политики в Пентагоне и офицер ЦРУ в отставке Мик Малрой. Поделиться

По словам генерала армии США Фредерика Ходжеса, тактика позволяет сократить количество жертв среди военных и гражданских и ограничить разрушение инфраструктуры.