Несмотря на войну. Израиль снова поставляет воду в Газу

Возобновлена работа второго из трех водопроводов от Израиля до Газы. Теперь поставки воды достигли половины того, что поставлял Израиль до атаки ХАМАС.

Израиль поставляет воду в Газу

Израиль возобновил работу второго из трех водопроводов, по которым осуществляется водоснабжение Сектора Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Теперь на территорию, управляемую движением ХАМАС, будет поступать в общей сложности около 28,5 млн. литров воды в день.

Координатор правительственной деятельности на территориях сообщил, что вчера они снова открыли трубопровод.

Поставки в объеме 28,5 млн. литров в день составляют чуть более половины от примерно 49 млн. литров в день, которые поставлял Израиль до войны. Поделиться

Война в Израиле: что известно

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

В то же время эвакуация из Сектора Газа была невозможна, поскольку анклав фактически был заблокирован. Египет с начала боевых действий не открывал КПП "Рафах".

Во время визита на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что пункт пропуска будет открыт, чтобы эвакуировать людей из Газы, а уже 21 октября КПП открыли, чтобы иностранные граждане могли покинуть Сектор.

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.