Израиль отказался от услуг Starlink Илона Маска

Власти Израиля решили отказаться от услуг спутниковой связи Starlink после заявлений американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска о начале работы сети на территории сектора Газа.

Израиль решил отказаться от услуг Starlink Маска

Отмечается, что соответствующее решение объявил министр связи Израиля Шломо Кари.

Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим. ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, – отметил израильский министр. Поделиться

Он убежден, что спутниковой связью Starlink будут пользоваться не только гражданские жители Газы, а также террористы ХАМАС.

ХАМАС – это ИГИЛ Возможно, Маск был бы готов обусловить это увольнением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Все они! К тому времени мой офис разорвет все связи со Starlink, - подчеркнул Кари. Поделиться

Что известно о военной операции армии Израиля на территории Газы

По информации издания The Times of Israel, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа военной операции против палестинских террористов ХАМАС в секторе Газа.

Целые войны Израиля понятны – уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАСа и возвращение заложников домой, – подчеркнул Нетаньяху. Поделиться

Он отметил, что решение о начале наземной операции в Газе было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Наши командиры и солдаты, сражающиеся на вражеской территории, знают, что нация и руководство страны поддерживают их, - подчеркнул израильский премьер. Поделиться

Он также добавил, что полевые командиры армии Израиля, с которыми он встречался, исполнены решимости заставить ХАМАС заплатить за нападение и террор 7 октября.