Израиль отказался от услуг Starlink Илона Маска

Власти Израиля решили отказаться от услуг спутниковой связи Starlink после заявлений американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска о начале работы сети на территории сектора Газа.
Израиль решил отказаться от услуг Starlink Маска
Отмечается, что соответствующее решение объявил министр связи Израиля Шломо Кари.
Он убежден, что спутниковой связью Starlink будут пользоваться не только гражданские жители Газы, а также террористы ХАМАС.
Что известно о военной операции армии Израиля на территории Газы
По информации издания The Times of Israel, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа военной операции против палестинских террористов ХАМАС в секторе Газа.
Он отметил, что решение о начале наземной операции в Газе было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.
Он также добавил, что полевые командиры армии Израиля, с которыми он встречался, исполнены решимости заставить ХАМАС заплатить за нападение и террор 7 октября.
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