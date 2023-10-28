Маск предоставит доступ к Starlink международным организациям в Газе

Илон Маск объявил, что его спутниковая система связи Starlink будет «поддерживать подключение к международно признанным организациям помощи в Газе».

Starlink предоставит связь международным организациям в Газе

Маск сделал это заявление в ответ на слова члена Палаты представителей США Александрии Окасио-Кортез о том, что отключение связи в Газе «неприемлемо».

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

Группы помощи говорят, что они не могут общаться со своими командами в Газе, после того как телефонная и интернет-служба прекратили работу во время интенсивной бомбардировки Израилем.

Starlink, которым управляет принадлежащая Маску компания SpaceX, также была развернута в Украине вскоре после вторжения РФ в феврале 2022 года.

Сеть помогает украинским войскам действовать в районах, где не работают другие средства связи.

Однако Маск отметился контроверсионными действиями. Недавно стало известно, что он в прошлом году помешал Украине атаковать Черноморский флот России, отказав в доступе к Интернету.

В Газе исчез интернет

Вечером 27 октября стало известно, что коммуникационные сети в секторе не работают на фоне мощной израильской бомбардировки.

ХАМАС говорит, что Израиль «прервал коммуникации и большинство Интернета» по всей Газе.

Вскоре после сообщений о потере связи, в Газе была слышна очень мощная бомбардировка, и Армия обороны Израиля заявила, что их воздушные и наземные силы усиливают свои атаки в Газе.

Комитет по защите журналистов выразил тревогу, заявив, что мир «теряет окно в реальность» конфликта.

Он предупредил, что информационный вакуум может быть заполнен смертоносной пропагандой, дезинформацией.

Агентства помощи и правозащитные группы, включая ЮНИСЕФ, МККК, Врачи без границ и Amnesty, также заявили, что потеряли всякую связь со своим персоналом в Газе.