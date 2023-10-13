В каждый дом. Интернет Starlink заработает на смартфонах в 2025 году

Система с помощью спутниковой сети Starlink на орбите Земли позволит пользователям обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать файлы непосредственно через спутники.

Starlink заработает на смартфонах

SpaceX запустила новый сайт, посвященный продвижению грядущего сервиса Starlink для мобильных телефонов.

Direct to Cell будет конкурировать с аналогичными услугами от AST SpaceMobile и Apple, позволяя передавать сигнал 4G LTE со спутников на стандартные смартфоны без необходимости дополнительного оборудования или специального программного обеспечения.

Система будет использовать спутниковую сеть Starlink на орбите Земли. Новый сервис позволит пользователям обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также передавать файлы непосредственно через спутники.

На новом сайте сообщается, что SpaceX планирует запустить сервис для передачи текстовых сообщений через спутник в следующем году.

direct.starlink.com

Затем в 2025 году компания планирует запустить голосовую и текстовую связь.

В 2025 году эта же система будет поддерживать сотовую связь с IoT-устройствами.

Но прежде, чем SpaceX официально запустит сервис, компания должна получить разрешение Федеральной комиссии по связи США. SpaceX лоббирует скорейшее одобрение своей заявки на использование необходимых радиодиапазонов. Однако другие компании, среди которых Dish Network и партнер Apple – компания Globalstar, выступили против части усилий SpaceX по созданию сотово-спутниковой службы.

Пентагон заключил контракт с Маском на услуги Starlink

Как сообщил бригадный генерал Пэт Райдер, контракт со Starlink заключается для поддержки Украины.

Из соображений безопасности операций из-за критичного характера этих систем мы просто не сможем предоставить дополнительную информацию о конкретных возможностях или деталях работы этих услуг, — сказал Райдер. Поделиться

Он отметил, что конечной целью контракта является обеспечение сил обороны необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

Райдер также не раскрыл сумму контракта, лишь подчеркнул, что цель – обеспечить украинские силы необходимой инфраструктурой спутниковой связи.

12 сентября сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен призвала провести расследование в отношении Маска и его решения об отключении Starlink вокруг Крыма. По ее словам, "внешняя политика должна проводиться правительством, а не одним миллиардером".

Перед этим стало известно, что в отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.

Как отмечают сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, они уже требовали от Пентагона объяснений, почему именно Маск, а не правительство США, решало, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

По словам Шахина, она интересовалась у представителей администрации во время секретных брифингов о контроле за использованием Starlink в Украине, однако не получила ответа на свои вопросы.