У кожну хату. Інтернет Starlink запрацює на смартфонах у 2025 році

Система за допомогою супутникової мережі Starlink на орбіті Землі дозволить користувачам звичайних смартфонів з підтримкою 4G LTE надсилати текстові та голосові повідомлення, а також передавати файли безпосередньо через супутники.

Starlink запрацює на смартфонах

SpaceX запустила новий вебсайт, присвячений просуванню майбутнього сервісу Starlink для мобільних телефонів.

Direct to Cell конкуруватиме з аналогічними послугами від AST SpaceMobile та Apple, даючи змогу передавати сигнал 4G LTE із супутників на стандартні смартфони без необхідності додаткового обладнання або спеціального програмного забезпечення.

Система буде використовувати супутникову мережу Starlink на орбіті Землі. Новий сервіс дозволить користувачам звичайних смартфонів з підтримкою 4G LTE надсилати текстові та голосові повідомлення, а також передавати файли безпосередньо через супутники.

direct.starlink.com

На новому сайті повідомляється, що SpaceX планує запустити сервіс для передачі текстових повідомлень через супутник наступного року.

Потім, у 2025 році, компанія планує запустити голосовий і текстовий зв’язок.

У 2025 році ця ж система буде підтримувати стільниковий зв’язок з IoT-пристроями.

Але перш ніж SpaceX офіційно запустить сервіс, компанія має отримати дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США. SpaceX лобіює якнайшвидше схвалення своєї заявки на використання необхідних радіодіапазонів. Однак інші компанії, серед яких Dish Network і партнер Apple — компанія Globalstar, виступили проти частини зусиль SpaceX зі створення стільниково-супутникової служби.

Пентагон уклав контракт з Маском на послуги Starlink

Як повідомив бригадний генерал Пет Райдер, контракт із Starlink укладається для підтримки України.

З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не зможемо надати додаткову інформацію про конкретні можливості або деталі роботи цих послуг, — сказав Райдер. Поширити

Він зазначив, що кінцевою метою контракту є забезпечення Сил оборони необхідною інфраструктурою супутникового зв'язку.

Райдер також не розкрив суми контракту, лише наголосив, що мета - забезпечити українські сили необхідною інфраструктурою супутникового зв'язку.

12 вересня сенаторка від Демократичної партії США Елізабет Воррен закликала провести розслідування щодо Маска та його рішення щодо відключення Starlink навколо Криму. За її словами, "зовнішня політика має проводитися урядом, а не одним мільярдером".

Перед цим стало відомо, що в уривку з біографії Маска йдеться про те, що у 2022 році він розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту.

Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там включати за запитом України.

Як зазначають сенатори-демократи в комітеті, зокрема й Джин Шахін з Нью-Гемпширу та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вони уже вимагали від Пентагона пояснень, чому саме Маск, а не уряд США, вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

За словами Шахін, вона цікавилася у представників адміністрації під час секретних брифінгів про контроль за використанням Starlink в Україні, однак не отримала відповіді на свої запитання.