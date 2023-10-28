Маск надасть доступ до Starlink міжнародним організаціям в Газі
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Маск надасть доступ до Starlink міжнародним організаціям в Газі

Ілон Маск
Джерело:  The Times of Israel

Ілон Маск оголосив, що його супутникова система зв’язку Starlink «підтримуватиме підключення до міжнародно визнаних організацій допомоги в Газі».

Starlink надасть зв’язок міжнародним організаціям в Газі

Маск зробив цю заяву у відповідь на слова членкині Палати представників США Александрії Окасіо-Кортез про те, що відключення зв’язку в Газі є «неприйнятним».

Групи допомоги кажуть, що вони не можуть спілкуватися зі своїми командами в Газі після того, як телефонна та інтернет-служба припинили роботу під час інтенсивного бомбардування Ізраїлем.

Starlink, яким керує компанія SpaceX, що належить Маску, також була розгорнута в Україні незабаром після вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Мережа допомагає українським військам діяти в районах, де не працюють інші засоби зв’язку.

Проте Маск відзначився контроверсійними діями. Нещодавно стало відомо, що він минулого року запобіг Україні атакувати Чорноморський флот Росії, відмовивши у доступі до Інтернету.

У Газі зник інтернет

Ввечері 27 жовтня стало відомо, що комунікаційні мережі в секторі не працюють на тлі потужного ізраїльського бомбардування.

ХАМАС каже, що Ізраїль «перервав комунікації та більшість Інтернету» по всій Газі.

Невдовзі після повідомлень про втрату зв’язку, у Газі було чутно надзвичайно потужне бомбардування, і Армія оборони Ізраїлю заявила, що їхні повітряні та наземні сили посилюють свої атаки в Газі.

Комітет із захисту журналістів висловив тривогу, заявивши, що світ «втрачає вікно в реальність» конфлікту.

Він попередив, що інформаційний вакуум «може бути заповнений смертоносною пропагандою, дезінформацією».

Агентства допомоги та правозахисні групи, включаючи ЮНІСЕФ, МКЧХ, Лікарі без кордонів і Amnesty, також заявили, що втратили будь-який зв’язок зі своїм персоналом в Газі.

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