Зі Starlink та новим маршрутом. Укрзалізниця запустила потяг до Варшави

Укрзалізниця запустила новий залізничий рейс до Варшави через хабову станцію Рава-Руська.
Новий потяг до Варшави
Як повідомляють в Укрзалізниці, до Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.
На станції Рава-Руська пасажири пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії й зможуть доїхати до Любліна або Варшави.
В одному напрямку обидва потяги зможуть перевезти близько 200 пасажирів.
Зокрема є пропозиції на місця 1-го та 2-го класу.
За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів.
Час у дорозі до Варшави становить близько 9 годин. Вартість квитка - від 1188 гривень.
На вокзалах і в поїздах розпочали роботу залізничні маршали
Маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.
На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі, маршали діють не публічно. Перші з них уже спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків.
За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, перед залізничними маршалами у поїздах та на вокзалах стоїть завдання "оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів".
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