Зі Starlink та новим маршрутом. Укрзалізниця запустила потяг до Варшави

Укрзалізниця запустила новий залізничий рейс до Варшави через хабову станцію Рава-Руська.

Новий потяг до Варшави

Як повідомляють в Укрзалізниці, до Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.

На станції Рава-Руська пасажири пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії й зможуть доїхати до Любліна або Варшави.

В одному напрямку обидва потяги зможуть перевезти близько 200 пасажирів.

Зокрема є пропозиції на місця 1-го та 2-го класу.

За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів.

На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп - Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль - Берлін, - розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко. Поширити

Час у дорозі до Варшави становить близько 9 годин. Вартість квитка - від 1188 гривень.

На вокзалах і в поїздах розпочали роботу залізничні маршали

Маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.

На відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі, маршали діють не публічно. Перші з них уже спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, перед залізничними маршалами у поїздах та на вокзалах стоїть завдання "оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів".