Со Starlink и новым маршрутом. Укрзализныця запустила поезд в Варшаву

Новый поезд в Варшаву

Как сообщают в Укрзализныце, в Раво-Русскую пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет по колеи ширины 1520 мм современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink.

На станции Рава-Русская пассажиры будут пересаживаться на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути и смогут доехать до Люблина или Варшавы.

В одном направлении оба поезда смогут перевезти около 200 пассажиров.

В частности, есть предложения на места 1-го и 2-го класса.

За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров.

На рейсы первой недели этого поезда уже продано 70% предложенных билетов. Благодарим наших пассажиров, которые выбрали для путешествия этот новый маршрут. В ближайших планах международный поезд Чоп – Прага, а также работаем над маршрутом Перемышль – Берлин, – рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко. Поделиться

Время в пути в Варшаву составляет около 9 часов. Стоимость билета – от 1188 гривен.

На вокзалах и поездах начали работу железнодорожные маршалы

Маршалы безопасности – это работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и реагировать при необходимости.

В отличие от ведомственных телохранителей, работающих на железной дороге в служебной форме, маршалы действуют не публично. Первые из них уже наблюдают ситуацию на одном из популярных западных направлений.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать при путешествии пассажиров".