Со Starlink и новым маршрутом. Укрзализныця запустила поезд в Варшаву

Укрзализныця запустила новый железнодорожный рейс в Варшаву через хабовую станцию Рава-Русская.
Новый поезд в Варшаву
Как сообщают в Укрзализныце, в Раво-Русскую пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет по колеи ширины 1520 мм современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink.
На станции Рава-Русская пассажиры будут пересаживаться на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути и смогут доехать до Люблина или Варшавы.
В одном направлении оба поезда смогут перевезти около 200 пассажиров.
В частности, есть предложения на места 1-го и 2-го класса.
За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров.
Время в пути в Варшаву составляет около 9 часов. Стоимость билета – от 1188 гривен.
На вокзалах и поездах начали работу железнодорожные маршалы
Маршалы безопасности – это работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и реагировать при необходимости.
В отличие от ведомственных телохранителей, работающих на железной дороге в служебной форме, маршалы действуют не публично. Первые из них уже наблюдают ситуацию на одном из популярных западных направлений.
По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать при путешествии пассажиров".
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