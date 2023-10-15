Со Starlink и новым маршрутом. Укрзализныця запустила поезд в Варшаву
Категория
Украина
Дата публикации

Со Starlink и новым маршрутом. Укрзализныця запустила поезд в Варшаву

Поезд
Читати українською
Источник:  Укрзалізниця

Укрзализныця запустила новый железнодорожный рейс в Варшаву через хабовую станцию Рава-Русская.

Новый поезд в Варшаву

Как сообщают в Укрзализныце, в Раво-Русскую пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет по колеи ширины 1520 мм современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink.

На станции Рава-Русская пассажиры будут пересаживаться на поезд польского перевозчика SKPL европейского пути и смогут доехать до Люблина или Варшавы.

В одном направлении оба поезда смогут перевезти около 200 пассажиров.

В частности, есть предложения на места 1-го и 2-го класса.

За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров.

На рейсы первой недели этого поезда уже продано 70% предложенных билетов. Благодарим наших пассажиров, которые выбрали для путешествия этот новый маршрут. В ближайших планах международный поезд Чоп – Прага, а также работаем над маршрутом Перемышль – Берлин, – рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Время в пути в Варшаву составляет около 9 часов. Стоимость билета – от 1188 гривен.

На вокзалах и поездах начали работу железнодорожные маршалы

Маршалы безопасности – это работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и реагировать при необходимости.

В отличие от ведомственных телохранителей, работающих на железной дороге в служебной форме, маршалы действуют не публично. Первые из них уже наблюдают ситуацию на одном из популярных западных направлений.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать при путешествии пассажиров".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Укрзалізниця планирует протестировать женские купе на маршрутах дальнего сообщения
Укрзалізниця планирует протестировать женские купе на маршрутах дальнего сообщения
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Укрзалізниця заблокировала более 600 аккаунтов, с которых массово скупали билеты
Укрзалізниця заблокировала более 600 аккаунтов, с которых массово скупали билеты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Укрзализныце" появилась услуга онлайн-заказа спецвагонов для людей с инвалидностью
В "Укрзализныце" появилась услуга онлайн-заказа спецвагонов для людей с инвалидностью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.