Ізраїль відмовився від послуг Starlink Ілона Маска

Влада Ізраїлю вирішила відмовитись від послуг супутникового зв'язку Starlink після заяв американського бізнесмена та мільярдера Ілона Маска про початок роботи мережі на території сектора Газа.
Ізраїль вирішив відмовитись від послуг Starlink Маска
Зазначається, що про відповідне рішення оголосив міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі.
Він висловив переконання, що супутниковим зв’язком Starlink користуватимуться не тільки цивільні жителі Гази, а також терористи ХАМАС.
Що відомо про військову операцію армії Ізраїля на території Гази
За інформацією видання The Times of Israel, прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив про початок другого етапу військової операції проти палестинських терористів ХАМАС у секторі Газа.
Він зазначив, що рішення про початок наземної операції у Газі було прийнято одностайно як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.
Він також додав, що польові командири армії Ізраїля, з якими він зустрічався, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за напад і терор 7 жовтня.
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