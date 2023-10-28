Ізраїль відмовився від послуг Starlink Ілона Маска

Влада Ізраїлю вирішила відмовитись від послуг супутникового зв'язку Starlink після заяв американського бізнесмена та мільярдера Ілона Маска про початок роботи мережі на території сектора Газа.

Ізраїль вирішив відмовитись від послуг Starlink Маска

Зазначається, що про відповідне рішення оголосив міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі.

Ізраїль використовуватиме всі наявні в його розпорядженні засоби для боротьби з цим. ХАМАС буде використовувати його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, - зазначив ізраїльський міністр. Поширити

Він висловив переконання, що супутниковим зв’язком Starlink користуватимуться не тільки цивільні жителі Гази, а також терористи ХАМАС.

ХАМАС - це ІДІЛ Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, доньок, літніх людей. Усі вони! На той час мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink, - підкреслив Карі. Поширити

Що відомо про військову операцію армії Ізраїля на території Гази

За інформацією видання The Times of Israel, прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив про початок другого етапу військової операції проти палестинських терористів ХАМАС у секторі Газа.

Цілі війни Ізраїлю зрозумілі - знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників додому, - підкреслив Нетаньяху. Поширити

Він зазначив, що рішення про початок наземної операції у Газі було прийнято одностайно як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.

Наші командири і солдати, які воюють на ворожій території, знають, що нація і керівництво країни підтримують їх, - наголосив ізраїльський прем’єр. Поширити

Він також додав, що польові командири армії Ізраїля, з якими він зустрічався, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за напад і терор 7 жовтня.