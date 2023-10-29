США та ЄС сумніваються у змозі одночасно забезпечити зброєю Україну та Ізраїль — WSJ

США та країни ЄС посилюють тиск на оборонних виробників із метою збільшення виробництва через побоювання виникнення нових конфліктів та необхідності забезпечити зброєю Україну та Ізраїль.
Що відомо про побоювання Заходу стосовно військової допомоги Україні та Ізраїлю
За інформацією журналістів видання, у західних оборонних відомствах побоюються розширення конфлікту в Ізраїлі на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Побоювання викликані ризиком того, що резервів озброєнь може не вистачити для двох країн одночасно.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг також визнає, що оборонні спроможності країн-членів Альянсу не мають достатніх резервів для реагування на масштабні військові кризи.
Автори матеріалу пояснюють, що оскільки попит значно виперджає виробничі потужності, ціни на низку військових товарів почали зростати.
На думку аналітиків найбільшого американського оборонного виробника General Dynamics, ізраїльський конфлікт підвищить попит, вже піднятий Україною.
В компанії заявили про збільшення виробництва артилерійських снарядів та інших боєприпасів швидше, ніж очікувалося, чому сприяли інвестиції Пентагону в нові потужності.
Компанія планує щорічно виробляти один мільйон снарядів, що означає п'ятикратне збільшення.
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