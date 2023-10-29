США та ЄС сумніваються у змозі одночасно забезпечити зброєю Україну та Ізраїль — WSJ

США та країни ЄС посилюють тиск на оборонних виробників із метою збільшення виробництва через побоювання виникнення нових конфліктів та необхідності забезпечити зброєю Україну та Ізраїль.

Що відомо про побоювання Заходу стосовно військової допомоги Україні та Ізраїлю

За інформацією журналістів видання, у західних оборонних відомствах побоюються розширення конфлікту в Ізраїлі на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Побоювання викликані ризиком того, що резервів озброєнь може не вистачити для двох країн одночасно.

Звичайно, існують побоювання з приводу конкуренції за військові ресурси через обмежені виробничі потужності. У Європі та США виникне ще більша потреба в цих обмежених виробничих потужностях, - заявляє гендиректор шведського управління оборонної техніки Йоран Мортенссон. Поширити

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також визнає, що оборонні спроможності країн-членів Альянсу не мають достатніх резервів для реагування на масштабні військові кризи.

Оборонна промисловість країн-членів НАТО не має достатніх резервних потужностей, щоб реагувати на кризи, подібні до нинішньої. Нам потрібно більше цього, щоб гарантувати, що у нас буде продукція, коли вона нам знадобиться, - підкреслив Столтенберг. Поширити

Автори матеріалу пояснюють, що оскільки попит значно виперджає виробничі потужності, ціни на низку військових товарів почали зростати.

Якщо 155-міліметрові артилерійські снаряди стандарту НАТО коштували приблизно 2,1 тис доларів за штуку до вторгнення Росії в Україну, зараз ціна цих снарядів зросла в чотири рази, приблизно до 8,4 тис доларів. Політики закликали оборонні компанії розширити потужності та прискорити виробництво, проте представники галузі заявляють, що їм потрібні гарантії того, що попит не впаде після припинення бойових дій, що призведе до скорочення інвестицій компаній, як це траплялося в минулому. Поки що в обох конфліктах використовуються різні озброєння, проте ситуація може змінитися, якщо військові дії поширяться на територію Ізраїлю, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

На думку аналітиків найбільшого американського оборонного виробника General Dynamics, ізраїльський конфлікт підвищить попит, вже піднятий Україною.

В компанії заявили про збільшення виробництва артилерійських снарядів та інших боєприпасів швидше, ніж очікувалося, чому сприяли інвестиції Пентагону в нові потужності.

Компанія планує щорічно виробляти один мільйон снарядів, що означає п'ятикратне збільшення.