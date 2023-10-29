Жодна країна світу наразі не здатна забезпечити потреби ЗСУ у боєприпасах — Камишін

Наразі ні одна країна у світі самостійно не здатна забезпечити потреби українських військових у боєприпасах та снарядах.

Що відомо про потреби України у боєприпасах

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, наразі жодна країна світу не здатна повністю покрити потреби ЗСУ у забезпеченні боєприпасами.

І навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються - спроможностей це покрити не вистачить, - додав Камишін. Поширити

Він підкреслив, що саме через це Україна окрім власних потужностей виробництва звертається по допомогу до західних партнерів.

Що відомо про першу українську машину для розмінування

У Харківській області презентували першу машину для підготовки грунту до розмінування українського виробництва.

За інформацією представників МВС, пристрій вже отримав сертифікат відповідності і вже скоро має бути налагоджене виробництво і застосування цієї техніки на полі бою.

Зазначається, що цей автомобіль є простим у виробництві, користуванні, обслуговуванні та ремонті. Розробники передбачили автоматичний пульт управління машиною для гарантування безпеки піротехніків під час робіт.

За даними МВС, першу таку машину вже отримали рятувальники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Між тим секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що завдяки зусиллям приватних підприємців Україні вдалось організувати виробництво БпЛА.