Шмигаль б'є на сполох через величезний дефіцит боєприпасів

Як повідомляє очільник Кабміну Денис Шмигаль, наразі не лише Україна, але й світ зіткнулися з проблемою "величезного дефіциту боєприпасів". Саме тому він закликає негайно налагодити процес виробництва на території нашої країни.

Масштабний брак боєприпасів уже дає про себе знати

За словами Дениса Шмигаля, він не збирається мовчати про те, що станом на сьогодні стало відомо про величезний дефіцит боєприпасів не лише в Україні, а й в усьому світі.

Ми розуміємо, що повинні виробляти їх тут, в Україні, тому що в усьому світі вони закінчилися, вони вичерпані. Всі склади порожні, - наголосив глава уряду. Поширити

Денис Шмигаль запевняє, що його команда робить висновки з уроків різкого збільшення виробництва безпілотників, яке зросло з "кількох десятків минулого року" до "десятків тисяч" у 2023 році.

За його словами, розбудова індустрії закупівель снарядів, артилерії і засобів ППО є набагато складнішим завданням, ніж для безпілотників, в умовах глобального дефіциту ключових компонентів і сировини.

Шмигаль розповів про унікальний захист енергетики України

Як запевнив очільник Кабміну, до початку зими наша країна посилить протиповітряну оборону енергетики.

Він також обіцяє, що це буде унікальний захист, якого ще не знало людство. Про це Денис Шмигаль повідомив під час форуму "Майбутнє української енергетики".

Прем’єр звернув увагу на те, що наша ППО стала ще більш комплексною і досвідченою.

Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою, - зазначив глава КМУ. Поширити

Денис Шмигаль також нагадав, що у 2022 році в України не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем.