За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів — Шмигаль

Шлях українського дрона від розробки до закупівлі державою максимально короткий. Випускати безпілотники у цьому році почали понад 200 українських компаній.

Виробництво дронів в Україні суттєво збільшилося

За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

Премʼєр зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.

Тепер шлях дрона від розробки до його закупівлі максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в сотню разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній, – розповів Шмигаль. Поширити

Крім того, одним з пріоритетів для уряду є реалізація програми швидкого відновлення. У 2023 році з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.

Активно реалізовується запроваджена Урядом програма єВідновлення. Погоджено виплати на ремонти осель для 16 тисяч українських родин. Впроваджуються житлові сертифікати для тих, чиє житло повністю зруйноване, – зазначив Шмиголь. Поширити

Уряд також працює над запуском ринку з гуманітарного розмінування. У Держбюджеті-2024 на гуманітарне розмінування закладено 2 млрд грн.

Скільки техніки армії РФ вразили українські дрони

Як повідомив віце-прем’єр-міністра, міністр цифрового розвитку, тільки за останній тиждень "Армія дронів" вразила рекордну кількість російської артилерії.

У росіян - мінус 69 систем і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти - менше снарядів по позиціях наших військових і прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої - 33 танки, 41 вантажівка та купа іншого обладнання, - повідомив Федоров. Поширити

За місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.