За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз — Шмыгаль

Путь украинского дрона от разработки до закупки государством максимально короткий. Выпускать беспилотники в этом году начали более 200 украинских компаний.

Производство дронов в Украине существенно увеличилось

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.

Теперь путь дрона от разработки до его закупки максимально короткий. За год производство дронов выросло в сотню раз. Разработкой беспилотников начали заниматься более 200 украинских компаний, – рассказал Шмыгаль. Поделиться

Кроме того, одним из приоритетов правительства является реализация программы быстрого восстановления. В 2023 году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на разные программы восстановления было выделено 62,3 млрд грн.

Активно реализуется введенная Правительством программа является Восстановление. Согласованы выплаты на ремонты домов для 16 тысяч украинских семей. Внедряются жилищные сертификаты для тех, чье жилье полностью разрушено, – отметил Шмыгаль. Поделиться

Правительство также работает над запуском рынка по гуманитарному разминированию. В Госбюджете-2024 на гуманитарное разминирование заложено 2 млрд. грн.

Сколько техники армии РФ поразили украинские дроны

Как сообщил вице-премьер-министра, министр цифрового развития, только за последнюю неделю "Армия дронов" поразила рекордное количество российской артиллерии.

У россиян – минус 69 систем и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты – меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городов. За последнюю неделю операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой – 33 танка, 41 грузовик и куча другого оборудования, – сообщил Федоров. Поделиться

За месяц количество пораженной техники достигло 793 единиц. Также поражено более 340 единиц личного состава.