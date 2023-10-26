Шмигаль бьет тревогу из-за огромного дефицита боеприпасов

Как сообщает глава Кабмина Денис Шмигаль, сейчас не только Украина, но и мир столкнулись с проблемой "огромного дефицита боеприпасов". Поэтому он призывает немедленно наладить процесс их производства на территории нашей страны.

Масштабная нехватка боеприпасов уже дает о себе знать

По словам Дениса Шмыгаля, он не собирается молчать о том, что по состоянию на сегодняшний день стало известно об огромном дефиците боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире.

Мы понимаем, что должны производить их здесь, в Украине, потому что по всему миру они закончились, они исчерпаны. Все склады пустые, – подчеркнул глава правительства. Поделиться

Денис Шмигаль уверяет, что его команда делает выводы из уроков резкого увеличения производства беспилотников, которое выросло с "нескольких десятков в прошлом году" до "десятков тысяч" в 2023 году.

По его словам, развитие индустрии закупок снарядов, артиллерии и средств ПВО является гораздо более сложной задачей, чем беспилотников, в условиях глобального дефицита ключевых компонентов и сырья.

Шмигаль рассказал об уникальной защите энергетики Украины

Как заверил глава Кабмина, к началу зимы наша страна усилит противовоздушную оборону энергетики.

Он также обещает, что это будет уникальная защита, которую еще не знало человечество. Об этом Денис Шмигаль сообщил во время форума "Будущее украинской энергетики".

Премьер обратил внимание на то, что наша ПВО стала еще более комплексной и опытной.

Продолжаем работать над ее развитием. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее, - отметил глава КМУ. Поделиться

Денис Шмигаль также напомнил, что в 2022 году у Украины не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем.