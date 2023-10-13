В Дії появится информация о 13 тыс Пунктах несокрушимости — Шмыгаль
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В Дії появится информация о 13 тыс Пунктах несокрушимости — Шмыгаль

Кабинет министров Украины
Денис Шмыгаль
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Кабмин запускает в Действии информационный сервис о Пунктах несокрушимости. Украинцы увидят, где расположен ближайший пункт и смогут оценить имеющиеся там условия.

Пункты несокрушимости появятся в Дії

Кабинет министров принял постановление о запуске в приложении "Дія" информационного сервиса о Пунктах несокрушимости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 октября.

По поручению Президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Действие, – сказал Шмыгаль.

По его словам, в "Дії" украинцы будут видеть, где расположен ближайший пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.

Таким образом, местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки, – пояснил премьер.

Готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям, – подчеркнул он.

На сегодняшний день, по словам Шмыгаля, уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

Кроме того, готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры близится к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.

В Украине вырастет минимальная зарплата: что известно

Денис Шмыгаль официально подтвердил, что в марте 2024 года в Украине будет проведена еще одна очередная индексация пенсий.

В следующем году также запланировано увеличение минимальной заработной платы до 8 тысяч гривен, – сообщил глава правительства.

Он также обратил внимание, что Кабмин ни одного месяца не задерживал выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий.

Кроме того, отмечается, что за период полномасштабной войны власти успели провести уже две индексации пенсионных выплат.

По словам Дениса Шмыгаля, тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона не будут расти. Более того, еще одна важная задача украинского правительства — увеличение бюджета на субсидии.

Благодаря цифровизации процессов, все субсидии в этом году будут переназначены автоматически. Те, кто нуждается в субсидии и не получал ранее, могут подать заявку онлайн через Действие или сайт Пенсионного фонда.

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