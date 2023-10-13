У Дії з'явиться інформація про 13 тис Пунктів незламності — Шмигаль

Кабмін запускає у Дії інформаційний сервіс про Пункти незламності. Українці побачать, де розташований найближчий до них пункт і зможуть оцінити наявні там умови.
Пункти незламності з’являться у Дії
Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку "Дія" інформаційного сервісу про Пункти незламності.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня.
За його словами, у "Дії" українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.
На сьогодні, за словами Шмигаля, вже розгорнута мережа з 13 тисяч Пунктів незламності, де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.
Крім того, готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодних умов.
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Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що в березні 2024 року в Україні проведуть ще одну чергову індексацію пенсій.
Він також звернув увагу на те, що Кабмін жодного місяця не затримував виплати пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій.
Окрім того, наголошується, що за період повномасштабної війни влада встигла провести вже дві індексації пенсійних виплат.
За словами Дениса Шмигаля, тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону не зростатимуть. Ба більше, ще одне важливе нагальне завдання українського уряду — збільшення бюджету на субсидії.
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