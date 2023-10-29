Ни одна страна мира не способна обеспечить потребности ВСУ в боеприпасах — Камышин

Пока ни одна страна в мире самостоятельно не способна обеспечить потребности украинских военных в боеприпасах и снарядах.

Что известно о потребностях Украины в боеприпасах

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, ни одна страна мира не способна полностью покрыть потребности ВСУ в обеспечении боеприпасами.

И даже если все страны свободного мира объединятся – способностей это покрыть не хватит, – добавил Камышин. Поделиться

Он подчеркнул, что именно поэтому Украина, кроме собственных мощностей производства, обращается за помощью к западным партнерам.

Что известно о первой украинской машине для разминирования

В Харьковской области презентовали первую машину для подготовки почвы к разминированию украинского производства.

По информации представителей МВД, устройство уже получило сертификат соответствия и уже скоро должно быть налажено производство и применение этой техники на поле боя.

Отмечается, что этот автомобиль прост в производстве, пользовании, обслуживании и ремонте. Разработчики предусмотрели автоматический пульт управления машиной для обеспечения безопасности пиротехников во время работ.

По данным МВД, первую подобную машину уже получили спасатели Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что благодаря усилиям частных предпринимателей Украине удалось организовать производство БпЛА.