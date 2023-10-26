ЕС отстает от своих планов по поставке Украине боеприпасов – Bloomberg

Европейский Союз отстает от своих планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта. В настоящее время они выполнены только на 30%.
Что известно о поставках боеприпасов Украине от ЕС
ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.
В то же время как отмечает издание, прошло уже более половины этого времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.
По словам осведомленных источников, несколько государств-членов ЕС частно обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.
Также и США, призванные увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия.
Кроме того, отмечается, что конфликт Израиля и ХАМАС создает дополнительные риски для поставки оружия в Украину.
Кроме того, как сообщается, с момента провозглашения инициативы ЕС выросла цена на снаряды, поэтому выделенных на нее средств может оказаться мало.
Журналисты напомнили, что Латвия, Литва, Эстония, Германия, Польша и Нидерланды намерены коллективно поставить Украине 300-400 тысяч боеприпасов. К тому же, Финляндия, Дания и Швеция разместили заказ на сумму 52 миллиона евро. Но производство начнется в 2024 году.
Масштабная нехватка боеприпасов уже дает о себе знать
Как сообщает глава Кабмина Денис Шмигаль, пока не только Украина, но и мир столкнулись с проблемой "огромного дефицита боеприпасов". Поэтому он призывает немедленно наладить процесс производства на территории нашей страны.
Денис Шмигаль уверяет, что его команда делает выводы из уроков резкого увеличения производства беспилотников, которое выросло с "нескольких десятков прошлого года" до "десятков тысяч" в 2023 году.
По его словам, развитие индустрии закупок снарядов, артиллерии и средств ПВО является гораздо более сложной задачей, чем для беспилотников, в условиях глобального дефицита ключевых компонентов и сырья.
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