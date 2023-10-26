ЕС отстает от своих планов по поставке Украине боеприпасов – Bloomberg

Европейский Союз отстает от своих планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта. В настоящее время они выполнены только на 30%.

Что известно о поставках боеприпасов Украине от ЕС

ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.

В то же время как отмечает издание, прошло уже более половины этого времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.

По словам осведомленных источников, несколько государств-членов ЕС частно обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.

Также и США, призванные увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия.

Кроме того, отмечается, что конфликт Израиля и ХАМАС создает дополнительные риски для поставки оружия в Украину.

Хотя общие требования Израиля и Украины относительно боеприпасов не очень совпадают, даже отвод небольшого количества 155-мм артиллерийских снарядов от Киева, если они понадобятся Израилю, имеет значение, когда их количество настолько ограничено, - пишет издание. Поделиться

Кроме того, как сообщается, с момента провозглашения инициативы ЕС выросла цена на снаряды, поэтому выделенных на нее средств может оказаться мало.

Журналисты напомнили, что Латвия, Литва, Эстония, Германия, Польша и Нидерланды намерены коллективно поставить Украине 300-400 тысяч боеприпасов. К тому же, Финляндия, Дания и Швеция разместили заказ на сумму 52 миллиона евро. Но производство начнется в 2024 году.

Масштабная нехватка боеприпасов уже дает о себе знать

Как сообщает глава Кабмина Денис Шмигаль, пока не только Украина, но и мир столкнулись с проблемой "огромного дефицита боеприпасов". Поэтому он призывает немедленно наладить процесс производства на территории нашей страны.

Мы понимаем, что должны производить их здесь, в Украине, потому что во всем мире они закончились, они исчерпаны. Все составы пустые, – подчеркнул глава правительства. Поделиться

Денис Шмигаль уверяет, что его команда делает выводы из уроков резкого увеличения производства беспилотников, которое выросло с "нескольких десятков прошлого года" до "десятков тысяч" в 2023 году.

По его словам, развитие индустрии закупок снарядов, артиллерии и средств ПВО является гораздо более сложной задачей, чем для беспилотников, в условиях глобального дефицита ключевых компонентов и сырья.