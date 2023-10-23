Украина получила от ЕС новый транш помощи в размере 1,5 млрд евро
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Экономика
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Украина получила от ЕС новый транш помощи в размере 1,5 млрд евро

Денис Шмигаль
ЕС
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Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро.

Что известно о девятом транше помощи от ЕС

Деньги Украина получила на «беспрецедентно льготных условиях». Они пойдут на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

Срок погашения кредита – 35 лет, а проценты и другие платежи за обслуживание кредита вместо Украины будет компенсировать сторона ЕС.

В рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) от ЕС ожидаются еще два транша до конца 2023 года.

Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой "Ukraine Facility" общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро, – добавил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Шмигаль поблагодарил европейских партнеров за непреклонную солидарность с Украиной.

В целом, бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро — это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически устойчивой.

Макрофинансовая помощь Украине

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи по обслуживанию кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, включая социальные и гуманитарные.

Отметим, что Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Макрофинансовая помощь ЕС составит 9 млрд. долларов.

Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, включающего гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции.

Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и возместит 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда в объеме 50 млрд евро.

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