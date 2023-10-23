Україна отримала від ЄС новий транш допомоги у розмірі 1,5 млрд євро

Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Що відомо про дев’ятий транш допомоги від ЄС

Гроші Україна отримала на «безпрецедентно пільгових умовах». Вони підуть на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.

Термін погашення кредиту — 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватиме сторона ЄС.

У рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС очікуються ще два транші до кінця 2023 року.

Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро, - додав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Поширити

Шмигаль подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд євро — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.

Макрофінансова допомога Україні

У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.

Зазначимо, Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомогу на суму 41,4 млрд доларів. Макрофінансова допомога ЄС становитиме 9 млрд доларів.

Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету ЄС, що включає гранти, позички та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції.

Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 р. та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.