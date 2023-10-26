ЄС відстає від своїх планів щодо постачання Україні боєприпасів — Bloomberg

Європейський Союз відстає від своїх планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. Наразі вони виконані лише на 30%.

Що відомо про постачання боєприпасів Україні від ЄС

ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Водночас як зазначає видання, пройшло вже більш ніж половина цього часу, однак план виконаний лише на 30% і, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогодні, ризикує не досягнути своєї цілі.

За словами обізнаних джерел, кілька держав-членів ЄС приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін.

Також і США, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля.

Окрім того, зазначається, що конфлікт Ізраїлю та ХАМАС також створює додаткові ризики для постачання зброї в Україну.

Хоча наразі загальні вимоги Ізраїлю та України щодо боєприпасів не дуже збігаються, навіть відведення невеликої кількості 155-мм артилерійських снарядів від Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх кількість настільки обмежена, - пише видання. Поширити

Крім того, як повідомляється, з моменту проголошення ініціативи ЄС зросла ціна на снаряди, тому виділених на неї коштів може виявитись замало.

Журналісти нагадали, що Латвія, Литва, Естонія, Німеччина, Польща та Нідерланди планують колективно поставити Україні 300-400 тисяч боєприпасів. До того ж Фінляндія, Данія та Швеція розмістили замовлення на суму 52 мільйони євро. Але виробництво почнеться у 2024 році.

Масштабний брак боєприпасів уже дає про себе знати

Як повідомляє очільник Кабміну Денис Шмигаль, наразі не лише Україна, але й світ зіткнулися з проблемою "величезного дефіциту боєприпасів". Саме тому він закликає негайно налагодити процес виробництва на території нашої країни.

Ми розуміємо, що повинні виробляти їх тут, в Україні, тому що в усьому світі вони закінчилися, вони вичерпані. Всі склади порожні, - наголосив глава уряду. Поширити

Денис Шмигаль запевняє, що його команда робить висновки з уроків різкого збільшення виробництва безпілотників, яке зросло з "кількох десятків минулого року" до "десятків тисяч" у 2023 році.

За його словами, розбудова індустрії закупівель снарядів, артилерії і засобів ППО є набагато складнішим завданням, ніж для безпілотників, в умовах глобального дефіциту ключових компонентів і сировини.